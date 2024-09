XI edizione di “Percorsi al Femminile” – Arte, Scienza, Cultura e Solidarietà al Femminile

Nell’ affascinante e prezioso complesso delle Basiliche Paleocristiane di Cimitile, giovedì 19 settembre 2024 dalle ore 17:30, prenderà il via la XI edizione di “Percorsi al femminile”. La rassegna di arte, scienza, cultura, sport, gastronomia e solidarietà è organizzata dal Centro Italiano Femminile – sez. comunale di Cimitile – e patrocinata dalla regione Campania oltre che dal comune di Cimitile.

Protagoniste indiscusse, come sempre, le Donne. Il parterre 2024 ci regalerà sicuramente tante emozioni, per la presenza di grandi donne che ogni giorno si impegnano per dare valore, volto e forma al mondo femminile.

Durante l’edizione 2024, saranno premiate:

MARIELLA CAPUTO – Sommelier

MARIA ROSARIA COVELLI – Presidente Corte d’Appello di Napoli

OLGA DE MAIO – Soprano

MARINA FUMO – Architetta e Docente Universitaria

ANNAMARIA MAURO – Direttrice Musei di Matera

ARMIDA PARISI – Giornalista

PAOLA RUSSO – Presidente Action Women

MARIA ROSARIA TERRACCIANO – Imprenditrice

MARIA LINA TORNESELLO – Ricercatrice Pascale

CRISTINA TROMBETTI – Matematica e Docente Universitaria

LIDA VIGANONI – Geografa e Docente Universitaria

Premio speciale a Vittoria Tirelli, studentessa e campionessa di equitazione.

Premiano:

Filomena Balletta – Sindaco di Cimitile

Don Giovanni De Riggi – Parroco di Cimitile

Felice Di Maiolo – Consigliere Regione Campania

Carlo Ebanista – Docente Universitario

Maria Grazia Galeotafiore – Imprenditrice

Carmela Maietta – Giornalista

Giovanni Mensorio – Consigliere Regione Campania

Giovannina Napolitano – Presidente Cif di Cimitile

Donatella Provvisiero – presidente premio Percorsi al femminile

Carmela Rescigno – Consigliere Regione Campania

Francesco Urraro – Componente Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

La serata sarà condotta dal giornalista Ermanno Corsi.

I premi donati alle premiate sono ideati e realizzati dall’artista ceramista Anna Battello; l’accoglienza sarà curata dall’associazione Carabinieri di Cimitile e dagli alunni dell’Istituto IPSSEOA Russo di Cicciano, guidati dai docenti e dalla dirigente, Professoressa Sabrina Capasso, dell’Istituto.

Venerdì 20 settembre Presentazione del libro “Polifonia del Mediterraneo’’; Viaggio nell’antica Puteoli,

tra i colori delle spezie e i profumi d’Oriente. Il volume è stato scritto da Angela Giustino ed edito da Mazzanti Libri. I saluti saranno affidati ad Antonietta Scafuro, presidente dell’associazione FIDAPA di Nola. A dialogare con l’autrice, ci sarà Autilia Napolitano, giornalista e direttrice della libreria Mondadori Point Nola.

Sabato 21 settembre, Serata Spettacolo intitolato “DONNE”, a cura dell’associazione Lo Scrigno dell’Essere. Assisteremo ad un emozionante concerto eseguito della corale amatoriale ‘’Only the best’’ diretta dalla Prof.ssa Nensi Romano con Francesco Sorrentino – Maestro Concertatore e Pianista ed Emiliana Pisani – Voce solista, soprano. Le coreografie saranno a cura di Enrica Mercogliano – Ballerina

La realizzazione di questo evento, anche quest’anno, è stata possibile grazie all’impegno profuso dalle socie dell’associazione e alla sinergia con le istituzioni politiche e civili del nostro territorio. Preme, altresì, sottolineare il sostegno dei numerosi sponsor locali e nazionali che hanno sin da subito e, con entusiasmo, sposato la nostra idea, in particolare si ringraziano: Conad superstore, Mondadori Point Nola, AttiHospital srl, Medisol srl, MpM Italia, Idrocalor, ITA Sistemi srl, ERA Sas, Ceramiche ABES, Menna Fiorista, Iovino Fotografi, Nicla Music and Sound, Centro benessere Area13. Il nostro auspicio è quello di continuare a lavorare affinché questa rassegna, unica nel suo genere sul territorio, possa avere vita lunga e continuare ancora per lunghe edizioni.