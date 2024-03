Saviano: giornata della legalità con Gratteri, Spiezia e Del Gaudio

Si terrà martedì 21 marzo alle 10 a Saviano la Giornata della Legalità, un evento organizzato dall’ASD Basket Saviano in collaborazione con l’Associazione Leopoldo Caliendo e con il patrocinio del Comune di Saviano. La giornata sarà dedicata alla promozione della cultura della legalità e della giustizia, con la partecipazione di importanti personalità del mondo istituzionale e giudiziario. Ospiti d’onore della manifestazione saranno il Procuratore Capo di Napoli Nicola Gratteri, il Procuratore Capo di Firenze Filippo Spiezia e il Procuratore Capo di Nola Marco Del Gaudio. Interverranno inoltre l’ex Senatore Giacomo Caliendo, il Presidente del Tribunale Ecclesiastico di Benevento Mons. Erasmo Napolitano e rappresentanze di alcune scolaresche del territorio.

L’evento è aperto al pubblico, previa registrazione, su lista nominale.

La Giornata della Legalità rappresenta un importante momento di riflessione e di confronto sulla necessità di costruire una società più giusta e solidale, dove la legalità sia il valore fondante di ogni azione. La partecipazione di figure di così alto profilo come Gratteri, Spiezia e Del Gaudio sottolinea l’importanza di questa iniziativa, il cui obiettivo è quello di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della legalità e della giustizia, offrendo loro un modello di comportamento positivo e ispirandoli a diventare cittadini attivi e responsabili. Un’occasione preziosa per riflettere sul valore della legalità e per costruire un futuro migliore per il nostro territorio. Ecco alcuni stralci del comunicato stampa dell’evento: “La Giornata della Legalità rappresenta un’occasione unica per riflettere su un tema di grande attualità come quello della legalità. Un valore fondamentale per la costruzione di una società più giusta e solidale, dove ognuno possa vivere in sicurezza e serenità.”

“Siamo orgogliosi di poter organizzare questa importante giornata in collaborazione con l’Associazione Leopoldo Caliendo. Un impegno concreto per promuovere la cultura della legalità e della giustizia tra le nuove generazioni.”, affermano gli organizzatori. “La partecipazione di illustri personalità come il Procuratore Capo Gratteri e gli altri magistrati testimonia l’attenzione che le istituzioni riservano al nostro territorio. Un impegno che deve essere condiviso da tutti, a partire dalle scuole, per costruire un futuro migliore per Saviano.”, ha dichiarato il sindaco Vincenzo Simonelli.