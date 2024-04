GROTTOLELLA (AV). Eavv iscrizioni e tesseramento 2024 ok.

L’associazione E.A.V.V. , storico gruppo sociale con sede operativa a Grottolella, da anni opera sul territorio Irpino, Beneventano e non solo , comunica che sta procedendo nel migliore dei modi la nuova stagione di tesseramento e di iscrizione per l’anno in corso, segno evidente del profondo radicamento sul territorio, frutto di anno di sacrifici, volontariato e sostegno gratuito ai cittadini, come ad esempio nel 2009 in occasione del terremoto all’Aquila oppure in occasione del nevone in Irpinia nel 2012, giusto per ricordare due momenti significativi dell’impegno della associazione sul territorio al servizio della collettività.

“Siamo felici che anche nel 2024 abbiamo registrato un ottimo risultato in merito al tesseramento e alle iscrizioni al nostro gruppo associativo. Siamo contenti che la nostra proposta sociale stia riscontrando l’attenzione della pubblica opinione e dei cittadini. Nei prossimi mesi come prima attività sociale,siamo pronti ad organizzare un nuovo corso per formare nuove e professionali guardie ambientali e nuovi operatori nell’ambito della protezione civile. “Inoltre svolgiamo anche servizi di safety e sicurety e di vigilanza sui territori” – dichiara il Presidente della Associazione E.A.V.V Enrico Russo.