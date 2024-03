L’Europarlamento approva le “case green”: La reazione della Lega Salvini Premier.

Le recenti decisioni prese dall’Europarlamento continuano a suscitare dibattiti accesi in Italia, con particolare riferimento alle implicazioni per le famiglie del Mezzogiorno. L’approvazione del provvedimento sulle “case green”, avvenuta ieri con il voto contrario della Lega, ha sollevato nuove polemiche riguardo alle politiche europee e al loro impatto sulle finanze delle famiglie italiane.

A esprimere preoccupazione e dissenso è Luigi Barone, responsabile nazionale Coesione Territoriale e Zes della Lega Salvini Premier. Secondo Barone, il provvedimento europeo avrà conseguenze finanziarie significative per le famiglie italiane, in particolare quelle del Mezzogiorno, con costi che possono variare da 22.000 a 50.000 euro per ciascuna di esse. La sua critica si concentra sull’apparente mancanza di considerazione delle specificità italiane, come il patrimonio immobiliare più datato rispetto ad altri paesi europei, che rende necessari interventi di ristrutturazione e adeguamento delle abitazioni.

Barone denuncia una decisione “esclusivamente ideologica”, che non tiene conto delle reali esigenze e difficoltà delle famiglie italiane. Inoltre, critica il fatto che la direttiva sia stata approvata senza prevedere finanziamenti adeguati per il suo attuazione, mettendo così ulteriormente sotto pressione le risorse del Paese.

La Lega Salvini Premier si impegna a continuare la lotta per difendere gli interessi dell’Italia e degli italiani. Barone annuncia che il partito mira a modificare la direttiva entro il 2028 e sottolinea l’importanza di un intervento tempestivo del governo italiano, che presenterà un piano entro il 2025 per affrontare le sfide poste dalla nuova normativa europea.

Questa presa di posizione della Lega riflette un crescente malcontento riguardo alle politiche europee, evidenziando la necessità di un dialogo più attivo e di una maggiore considerazione delle specificità nazionali. La battaglia in difesa dell’Italia e degli italiani, secondo la Lega, continua senza sosta.