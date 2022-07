SAVIANO. E’ allarme inquinamento, la denuncia dei cittadini e del sindaco. VIDEO

Da alcuni giorni il territorio di Saviano è oggetto di odori maleodoranti, in particolare la notte, che rendono l’aria irrespirabile. Molti cittadini hanno segnalato questa situazione diventata insostenibile. “Noi cittadini, infatti, stiamo respirando un’aria malsana (probabilmente derivante da rifiuti sversati in maniera incontrollata nelle nostre campagne), che non ci consente di restare serenamente all’aperto, nè di dormire tranquilli”, dichiarano alcuni di loro. Lo stesso primo cittadino, l’Avv. Vincenzo Simonelli, ha pubblicato un video per portare a conoscenza dei suoi concittadini di aver intrapreso tutte le iniziative per poter venire a capo a quello che sta diventando una situazione insopportabile. “E’ una situazione difficile, per la quale come ente, com’è naturale che sia, stiamo attivando tutte le procedure del caso, nei limiti della nostra legittimazione” – ha dichiarato il sindaco. Il video.