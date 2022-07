Mugnano del Cardinale – Il dott. Filomeno Caruso nuovo medico di base a Bisaccia

Il dott. Filomeno Caruso, mugnanese doc, è specialista in medicina termale, diplomato in omeopatia, agopuntura, microimmunoterapia, medicina fisiologica di regolazione, in elettrocardiografia clinica, ecodoppler arterovenoso.

Egli ha ricevuto, ufficialmente, l’incarico definitivo di medicina generale, la sua nuova sede sarà Bisaccia.

Il dott. Filomeno Caruso è conosciuto da tutti per il suo impegno nel sociale infatti è membro di varie associazioni: Ultimi per la legalità fondata da don Aniello Manganiello, di cui il dott. ne è il responsabile la provincia di Avellino, Medici per l’ambiente, Lotta per la Vita con presidente Anna Candelmo, Ascolto donna con presidente l’avv. Valentina Musto, l’associazione Lions Club Ottaviano Augusto di Nola. Impegnato anche in politica, è stato consigliere al Comune di Quadrelle. Professionista serio, scrupoloso e disponibile, per anni ha svolto il ruolo di guardia medica sia nel mandamento baianese che in alta Irpinia. Al dottore Caruso vanno le congratulazioni da parte della redazione di Binews.