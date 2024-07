Saviano, assalto alla cultura.

Nel 2021 è stata inaugurata a Saviano in piazza Vittoria la casetta del BookCrossing, un modo per scambiare libri che consente così di non sprecarli e di condividerli, che promuove la lettura e crea comunità.

L’iniziativa nata grazie ai coniugi, Maria e Pierluigi Perretta, appassionati della lettura e convinti sostenitori che crea buona cultura, che insieme ad altre mamme e insegnanti hanno voluto fortemente mettere in circolo la lettura donando a chi desiderava di prendere un libro da leggere e lasciarne un altro. L’idea è quella di incentivare alla lettura e l’unica regola: prendi un libro, ma lasciane un altro.

Stamattina l’amara sorpresa: la casetta completamente vuota. E a quanto pare la cosa è successa anche settimane fa. Una delusione non solo per i volontari che gestiscono la piccola biblioteca ma per tutta la comunità savianese che crede fortemente nell’iniziativa.

Non si spiega ancora chi abbia potuto compiere tali gesti e per quale motivo l’abbia fatto. Per ora é stato sospeso il servizio.

Nunziata Napolitano