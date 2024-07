Congratulazioni ad Antonia Galerana Mancaniello per la Laurea in Storia Moderna

Oggi, presso l’Università degli Studi di Salerno, Antonia Galerana Mancaniello ha discusso la sua tesi di Laurea triennale in Storia Moderna. Alla neo dottoressa in Lettere Moderne vanno i nostri più sentiti auguri e congratulazioni per il brillante lavoro di tesi intitolato “Mugnano del Cardinale in età Moderna: la storiografia locale”.

La ricerca di Antonia ha messo in luce la profonda devozione del popolo di Mugnano del Cardinale per Santa Filomena. Nella sua tesi, la dottoressa ha descritto dettagliatamente la vita della santa, evidenziando non solo la sua importanza a livello locale, ma anche il culto di Santa Filomena nel mondo intero. Una sezione significativa del lavoro è stata infatti dedicata ai miracoli più noti attribuiti alla santa, arricchendo la comprensione del suo impatto globale.

Con l’auspicio che altri giovani possano riscoprire e valorizzare le meravigliose risorse e bellezze della loro terra natale, rivolgiamo ad Antonia i nostri auguri per un futuro luminoso e pieno di successi. Che il Signore guidi sempre i suoi passi.

Il rettore e il Consiglio pastorale di promozione della Spiritualità Filomeniana.

