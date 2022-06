SANT’Oggi. Venerdì 10 giugno la chiesa celebra san Massimo d’Aveia, beato Giovanni Dominici e beata Diana degli Andalò

Oggi 10 giugno la chiesa celebra, nacque ad Aveia (odierna conca aquilana) intorno all’anno 228, da una famiglia cristiana che lo fece studiare e lo avvicinò al cristianesimo. Nell’autunno del 249, l’imperatore Decio avviò una violenta e feroce persecuzione, che colpì duramente il cristianesimo e ne mise a rischio la stessa esistenza. Massimo, fu denunciato da alcuni concittadini, venne trascinato di fronte al magistrato romano, che lo interrogò ripetutamente. Di fronte alle lusinghe del magistrato, Massimo si mantenne fermo e ribadì varie volte la sua fede in Gesù Cristo, rifiutandosi di rinnegarla. Il magistrato, impietosito dalla sua giovane età, cercò in tutti i modi di convincerlo ad abiurare per salvarlo, proponendogli di offrire un semplice sacrificio agli idoli pagani per essere mandato nuovamente presso la sua famiglia. Di fronte alla grande resistenza di Massimo, il magistrato ordinò di sottoporlo a tortura, interrompendola solamente per chiedergli se fosse ancora convinto di voler mantenere la sua fede. In un ultimo disperato tentativo di salvargli la vita, il magistrato romano gli offrì in sposa sua figlia e una ricca dote, che gli avrebbe consentito di vivere agiatamente il resto della sua vita, ma non abiurò. Vista l’impossibilità di piegare Massimo con le lusinghe, con le minacce, con le promesse di denaro e potere, con la tortura, il magistrato romano diede ordine di uccidere il giovane, facendolo gettare da una torre posta sulla rupe più alta della città, detta Torre del Tempio; patrono dell’Aquila.