SANT’Oggi. Sabato 11 giugno la chiesa festeggia la Santissima Trinità, san Barnaba apostolo e santa Paola Frassinetti

Oggi domenica 11 giugno la chiesa festeggia, ricorre ogni anno la domenica successiva alla Pentecoste. La ricorrenza della Santissima Trinità, celebra la realtà trinitaria di Dio Padre che nella grandezza dello Spirito Santo manda il Figlio Gesù per la salvezza dell’uomo. Sebbene il dogma trinitario fosse già stato codificato nella Chiesa sin dall’epoca del Simbolo apostolico fino all’VIII secolo la Chiesa non celebrò nessuna ricorrenza in suo onore. La prima testimonianza in merito ci viene dal monaco Alcuino di York, che decise la stesura di una Messa votiva in onore del mistero della Santissima Trinità, tale Messa era però soltanto un fatto privato, almeno fino al 1022, in cui fu riconosciuta ufficialmente dal Concilio di Seligenstadt. Nel 920, intanto, Stefano vescovo di Liegi aveva istituito nella sua diocesi una festa dedicata alla Santissima Trinità e per la sua celebrazione aveva fatto comporre un Ufficio liturgico. Il suo successore, Richiero, mantenne tale festività, che andò col tempo diffondendosi, grazie anche all’appoggio dell’Ordine monastico (in particolare di Bernone, abate di Reichenau agli inizi dell’XI secolo), tanto che un documento del 1091 dell’Abbazia di Cluny ci attesta che la sua celebrazione era ormai ben radicata. Nella seconda metà dell’XI secolo, papa Alessandro II espresse il suo giudizio su questa festa: pur rilevando la sua ampia diffusione, non la ritenne obbligatoria per la Chiesa universale, perché secondo lui, la Santissima Trinità veniva ricordata ogni giorno nella messa, perché fulcro basilare di ogni celebrazione liturgica. Nonostante ciò, la festa proseguì nella sua diffusione, sia in Inghilterra, per opera di san Tommaso di Canterbury, sia in Francia, grazie anche all’ordine cistercense. Visto il riconoscimento de facto di tale festività in tanta parte della Chiesa, solo nel 1334 papa Giovanni XXII decretò la festa della Santissima Trinità e la estese a tutte le Chiese locali collocandola nella I Domenica dopo Pentecoste.