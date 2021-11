SANT’Oggi. Martedì 23 novembre la chiesa festeggia san Clemente I, san Colombano, santa Felicita e sette fratelli e beata Margherita di Savoia

23 novembre:nacque nel castello di Pinerolo (Torino) il 21 giugno 1390. Margherita fu la prima delle figlie di Amedeo di Savoia, principe di Acaia, signore del Piemonte, e della moglie Caterina di Ginevra. A 12 anni rimase orfana e passò sotto la tutela dello zio Ludovico, che per mancanza di eredi maschi diretti, succedette al defunto principe Amedeo. Primo pensiero di Ludovico di Savoia fu di porre fine alle lunghe discordie fra Piemonte e Monferrato servendosi della nipote Margherita, per un’alleanza matrimoniale. Il 17 gennaio 1403, a 13 anni Margherita sposò Teodoro II marchese di Monferrato, della dinastia dei Paleologi, all’epoca aveva 39 anni e già due figli. Ella, in cuor suo, già era orientata al chiostro, riconfermata nel suo proposito dallo spagnolo domenicano san Vicent Ferrer, che ascoltò le prediche nel periodo che il santo trascorse nel Monferrato; tuttavia si sacrificò per il bene delle popolazioni, stremate per le guerre e le carestie. Il marito Margherita, il cui primo pensiero fu sempre e solo rivolto a Dio, accettò di sacrificarsi per amore del Signore e per amore del suo prossimo: se Cristo era stato crocefisso anche le sue aspirazioni potevano essere crocefisse. Nei quindici anni di matrimonio si prodigò per smussare le angolosità dello scontroso marito, si dedicò all’educazione dei figliastri e con eroica carità soccorse poveri, malati, appestati. Rimase vedova nel 1418 e divenne sovrana reggente del Monferrato, stimata e amata. Terminato il suo compito, si ritirò nel suo palazzo di Alba (Cuneo), per condurvi vita monacale sotto la regola di San Domenico (Terziarie domenicane), insieme alle sue più fedeli dame per dedicarsi alla preghiera e alle opere di carità, rifiutando perciò la proposta di nozze avanzata da Filippo Maria Visconti. Ad Alba fondò il monastero delle domenicane di Santa Maria Maddalena. Pochi anni dopo, nel 1450, Margherita e le sue compagne furono autorizzate a passare dal Terz’Ordine Domenicano al Second’Ordine (Monache domenicane propriamente dette). Un giorno ebbe una visione: Cristo le porgeva tre frecce, recanti ciascuna una scritta: malattia, calunnia, persecuzione, che realmente subirà. Le tre frecce, che attraversano il suo stemma nobiliare, ricordano che solo la croce accettata con Cristo conferisce alla persona la vera, imperitura nobiltà, che i secoli non possono cancellare. Nonostante le molteplici difficoltà e sofferenze, per circa venticinque anni superò tutto con la preghiera, lo studio, la carità. Formidabile fu il ruolo che assunse di riappacificazione unitiva nella Chiesa: si prodigò con successo affinché suo cugino Amedeo VIII, eletto antipapa dal Concilio di Basilea con il nome di Felice V, abbandonasse la sua posizione. Tornò pertanto a guidare l’Ordine Mauriziano da lui fondato nel monastero sulle rive del lago di Ginevra e fu creato cardinale, nonché legato pontificio. Margherita si spense ad Alba il 23 novembre 1464, circondata dall’affetto e dalla venerazione.