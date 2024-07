SANT’Oggi. Lunedì 8 luglio si celebra sant’Adriano III, santi Aquila e Priscilla e …

8 luglio: beato Giulio da Nardò, da secoli chiamato semplicemente “Beato Giulio” è fra i tanti servi di Dio che aspettano la glorificazione, è uno dei più conosciuti e venerati, fin da giovane, si raccolse nella preghiera e nella meditazione, per decidere la scelta della sua vita, illuminato dallo Spirito Santo, distribuì i suoi beni ai poveri, lasciò la casa paterna e la sua città e vestito con il saio del pellegrino, si avviò verso la Campania, per trovare un posto adatto per il suo desiderio di solitudine, lo trovò in una piccola valle nel massiccio del Partenio in Irpinia, poi lasciò l’eremo e andò a bussare all’abbazia di Montevergine, non tanto lontana, qui visse all’ombra della Madonna, prodigandosi con zelo instancabile per il decoro del Santuario, ma soprattutto come organista, per umiltà non volle essere ordinato sacerdote, non reputandosi degno e per umiltà, prima di morire, chiese ai suoi superiori di essere seppellito sotto il pavimento della Cappella della Madonna, così da poter essere calpestato da ogni pellegrino, come il più grande peccatore.