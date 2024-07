Grande Successo per la 26ª Edizione della Marcialonga Mercogliano-Montevergine

Nel pomeriggio di ieri, 6 luglio, si è svolta la 26ª edizione della Marcialonga che da Mercogliano porta al Santuario di Montevergine, coprendo una distanza di circa 16 chilometri e con un dislivello di quasi 800 metri. Alla manifestazione sportiva hanno partecipato oltre 600 atleti nazionali e internazionali, insieme alle squadre più rappresentative della Campania e dei Corpi Militari.

I Vigili del Fuoco di Avellino, come di consueto, hanno garantito la sicurezza della gara con un’autovettura apripista e una che chiudeva il percorso, oltre a due ciclisti del gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco di Avellino che precedevano gli atleti.

Per il Comando di via Zigarelli, il Funzionario Nicola Petracca ha completato il percorso in poco più di due ore, mentre il Vigile Giuseppe Catalano si è aggiudicato la vittoria nella categoria SM40. Dal Comando di Caserta, il vigile Carmine Quercia ha vinto nella categoria SM45 e il Capo Reparto Pietro Capasso ha ottenuto un ottimo piazzamento.

Il servizio documentazione del Comando di via Zigarelli ha seguito e documentato l’intera gara, contribuendo a immortalare questa straordinaria giornata di sport e comunità.