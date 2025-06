Forza Italia Avellino, Melillo annuncia la nuova segreteria: “Squadra ampia e competente”

Nuovo assetto per Forza Italia nel capoluogo irpino. Lunedì pomeriggio si è tenuta ad Avellino, presso la sede del coordinamento provinciale, la riunione della segreteria cittadina del partito. A guidarla il consigliere comunale Gerardo Melillo, nominato segretario cittadino, che ha presentato ufficialmente la nuova squadra dirigente e definito le deleghe operative.

All’incontro hanno partecipato il segretario provinciale Angelo Antonio D’Agostino, il coordinatore cittadino dei giovani azzurri Alessio Barbieri e diversi rappresentanti del gruppo dirigente a livello provinciale.

La nuova segreteria cittadina si compone di figure con incarichi specifici nei vari settori strategici. Gerardo Russo sarà il vice segretario, Giorgia Migliaccio si occuperà di elettorale e adesioni, Mafalda Galluccio avrà la delega a economia e finanze. Daniela Trezza sarà responsabile per l’intelligenza artificiale, Antonio Penza seguirà la formazione politica, mentre Felice Rauzzino curerà comunicazione e sport.

Amalia Martina Marinelli è stata indicata per il settore disabilità, Nunziata Di Blasio per le politiche della montagna, Benito Giliberti per le infrastrutture. A Vincenzo Quintarelli l’incarico per gli enti locali, a Ornella Melillo quello per turismo e benessere animale, mentre Ettore Freda seguirà il comparto istruzione.

È una squadra coesa, motivata e composta da persone con competenze trasversali, ha commentato Melillo, che rappresenta pienamente lo spirito di rinnovamento del partito in città. Con questo nuovo assetto ci prepariamo ad affrontare con maggiore forza le prossime sfide politiche, a partire dalle regionali.

Melillo ha rivolto un ringraziamento particolare ad Angelo Antonio D’Agostino, riconoscendogli il merito di aver riattivato energie importanti all’interno del partito, in particolare tra i giovani. È un riferimento imprescindibile per Forza Italia in provincia. Con il suo supporto e il lavoro di questa squadra possiamo consolidare la nostra presenza in città e offrire soluzioni concrete alle esigenze dei cittadini.