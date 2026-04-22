Sant’Anastasia, concerto di Andrea Sannino: modifiche alla viabilità il 23 aprile

In occasione del concerto di Andrea Sannino, in programma il 23 aprile 2026 alle ore 21:00 in Piazza Madonna dell’Arco, il Comune di Sant’Anastasia ha disposto alcune modifiche temporanee alla viabilità per garantire lo svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza.

Nel dettaglio, è previsto il divieto di transito in via Madonna dell’Arco, nel tratto compreso tra l’intersezione con via E. Merone e via Romani, dalle ore 20:30 alle 23:59.

Nella stessa fascia oraria sarà inoltre attivo il divieto di sosta lungo via Madonna dell’Arco, dall’intersezione con via Fusco fino a via Romani.

Le misure sono state adottate per consentire una gestione ordinata dell’afflusso e del deflusso dei partecipanti, oltre che per tutelare la sicurezza pubblica durante l’evento.

L’amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e a collaborare per la buona riuscita della manifestazione.

L’ordinanza completa è disponibile sul sito istituzionale del Comune.