Altavilla Irpina, sicurezza e riqualificazione nel centro storico: proseguono gli interventi (foto)

Proseguono gli interventi di messa in sicurezza nel centro storico di Altavilla Irpina, nell’ambito di un più ampio programma di riqualificazione urbana avviato dall’amministrazione comunale.

Tra le azioni già intraprese, figura il potenziamento del sistema di videosorveglianza, affiancato da interventi mirati in alcuni punti strategici del centro cittadino, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza e preservare il patrimonio urbano.

L’iniziativa punta non solo alla tutela strutturale degli spazi, ma anche a rafforzare il senso di sicurezza e vivibilità per cittadini e visitatori. L’attenzione dell’amministrazione si concentra infatti su un’idea di città più sicura, ordinata e funzionale, capace di valorizzare il proprio centro storico.

Il percorso avviato proseguirà con ulteriori interventi mirati, finalizzati a migliorare la qualità della vita e a restituire piena fruibilità agli spazi pubblici. Un impegno che guarda anche alla promozione della legalità, del decoro urbano e del senso di comunità.

Foto e informazioni sono tratte dalla pagina Facebook del sindaco di Altavilla Irpina, dott. Mario Vanni.