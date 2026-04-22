Avellino, Fratelli d’Italia sostiene Laura Nargi e presenta il nuovo simbolo

Fratelli d’Italia Avellino ufficializza il proprio sostegno alla candidatura a sindaco di Laura Nargi e, contestualmente, presenta il nuovo simbolo con cui il partito si presenterà alle prossime elezioni amministrative.

Un logo che si propone con una veste civica, ma che mantiene un chiaro richiamo all’identità e ai valori del partito. Una scelta che punta a coniugare radicamento territoriale e riconoscibilità politica, in linea con il percorso avviato negli ultimi mesi.

A spiegare il senso dell’iniziativa è la presidente provinciale Ines Fruncillo, che sottolinea come il riferimento a “merito e valori” non sia soltanto uno slogan, ma un principio guida. Un’impostazione che, nelle intenzioni del partito, deve tradursi in competenza, responsabilità e capacità di governo, con particolare attenzione al tema della legalità e al rispetto delle regole.

Nel corso delle ultime settimane, il confronto interno al centrodestra ha attraversato momenti complessi, tra indiscrezioni e ricostruzioni contrastanti. Tuttavia, da Fratelli d’Italia ribadiscono la volontà di mantenere una linea chiara e coerente, lavorando per rafforzare l’unità della coalizione e costruire un’alternativa credibile per la città.

Il sostegno a Laura Nargi viene quindi presentato come una scelta precisa, maturata all’interno di una visione più ampia che punta a rilanciare Avellino attraverso una proposta politica solida e condivisa. L’obiettivo dichiarato è quello di superare logiche personalistiche e offrire una guida amministrativa capace di mettere al centro l’interesse collettivo.

Il nuovo simbolo rappresenta, nelle intenzioni del partito, la sintesi di questo percorso: un segno distintivo che vuole esprimere apertura, radicamento e continuità con i valori del centrodestra, ma anche la volontà di parlare a un elettorato più ampio.

Fratelli d’Italia ribadisce infine l’impegno a proseguire il lavoro sul territorio, con l’obiettivo di dare risposte concrete ai cittadini e costruire una prospettiva stabile per il futuro della città.