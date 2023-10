Sant’Agata de’Goti, Presentazione della Settimana della Cultura – I edizione

Si è tenuta ieri mattina presso l’IC 2 di Sant’Agata de’Goti, la presentazione della I edizione della Settimana della Cultura presentata dalla Commissione Politiche Giovanili presieduta dall’Avv. Alessio Augliese.

“Oggi siamo qui per la presentazione della prima edizione della Settimana della Cultura – ha dichiarato l’Avv. Alessio Augliese – Un’iniziativa promossa dalla Commissione Politiche Giovanili di Benevento del Forum Regionale dei Giovani di cui io mi onoro di esserne il Presidente

Iniziativa nata grazie alla preziosa ed indispensabile collaborazione di tante realtà territoriali, ma soprattutto grazie alla disponibilità dell’Istituto Comprensivo n.2 e quindi della Dirigente Dott.ssa Elisabetta Di Maio, alla quale voglio rivolgere un ringraziamento sentito, di vero cuore.

La Dirigente Di Maio – continua Augliese – si è mostratadisponibile fin dal primo momento. Mi ha accolto con gioia, simpatia e tanta professionalità.

Io credo che siamo molto fortunati ad avere una Dirigente così, che si prodiga per il suo istituto e quindi per i suoi ragazzi in maniera davvero encomiabile.

Siamo fortunati come comunità tutta – afferma il Presidente della Commissione – perché sappiamo che gli studenti di questo Istituto possono godere, non solo di un piano didattico offerto da docenti specializzati in continua formazione e aggiornamento costante, ma inoltre sappiamo che le offerte formative extra didattiche vengono prese in considerazione con l’obiettivo unico di dare a questi ragazzi tutti gli strumenti necessari per arricchire il proprio bagaglio culturale. Quindi grazie Dirigente per tutto quello che ha fatto, per quello che fa e per quello che farà”.

Ringrazio anche la docente Pina Maddaloni, con la quale in questi giorni mi sono interfacciato e ringrazio tutti i docenti che nei prossimi giorni accompagneranno i propri ragazzi in questa Settimana della Cultura.

Una Settimana della Cultura – afferma il Presidente Augliese – che vede i ragazzi impegnati da lunedì 23 a venerdì 27 ottobre. Si partirà con visite guidate, per passare poi a laboratori didattici e concludere con letture teatralizzate.

Io voglio ringraziare nuovamente tutte le realtà coinvolte in questa iniziativa, partendo appunto dal MILA con la Direttrice Dott.ssa Rosangela Ciaramella, alla Pro Loco e al Presidente Prof. Claudio Lubrano, alla Società Operaia di Mutuo Soccorso con il Presidente Antonio Piscitelli, l’associazione teatrale Hilmarè presieduta da Lara Santonastaso e Thalìa con il Presidente Mario Piscitelli.

Voglio ringraziare anche chi si impegnerà personalmente per portare avanti dei laboratori didattici davvero interessanti.Ringrazio quindi Anna Patrizia Martino, Sofia Maglione, Maria Barricelli e tutti coloro che parteciperanno a questa iniziativa. Io vi dico grazie perché senza la vostra collaborazione tutto questo non poteva essere realizzato.

Questa è la dimostrazione – conclude l’Avv. Augliese – che Sant’Agata è viva e ci sono tante realtà, come possiamo vedere, che sono attive sul territorio da anni. Fanno enormi sacrifici, lavorando sodo 365 giorni l’anno. E lavorano per la comunità, per noi. Quindi promuovono la cultura in tutte le sue forme, nella “nostra terra”.

Oggi posso affermare – avviandosi alla conclusione – che le nostre radici sono il cuore pulsante della nostra comunità.

Dobbiamo ricordarci che la cultura non solo unisce, ma ci fa scoprire chi siamo, valorizzando le realtà culturali presenti nel nostro splendido territorio e permettendo ad ognuno di noi di riconoscersi relazionandoci con gli altri.

Questa è la prima edizione. Un’edizione in via sperimentale pronta ad accogliere proposte e ad arricchire l’offerta formativa didattica e culturale.

Ringrazio inoltre l’Amministrazione Comunale conclude il Presidente Augliese – per averci concesso il patrocinio morale. Grazie per il supporto e la​sensibilità che avete come sempre verso iniziative come queste e in generale nei confronti di tutte le iniziative che fanno bene alla nostra città.”

“L’istituto Comprensivo n.2 ha accettato con entusiasmo di collaborare all’evento proposto dalla Commissione presieduta dall’Avv. Alessio Augliese. Vogliamo dare un contributo didattico e culturale serio e concreto – spiega la Dirigente Dott.ssa Elisabetta Di Maio – Gli studenti parteciperanno a laboratori e visite guidate alla scoperta dei luoghi in cui ha vissuto e operato Sant’Alfonso Maria de ‘Liguori.

Non solo, ma i ragazzi, si cimenteranno in un’esperienza ricca di innumerevoli attività che li porterà a conoscere bellezze uniche che offre la città di Sant’Agata de’Goti. Gli studenti si sono dimostrati fin da subito propositivi e desiderosi di mettersi in gioco.

Avere sul territorio un patrimonio storico e artistico così ricco e affascinante – afferma la Dirigente Di Maio – significa preparare ed offrire ai nostri ragazzi un’occasione di crescita non solo culturale”.

“Un lavoro impegnativo, un coinvolgimento a 360° che permetterà ai nostri studenti di comprendere la complessità e l’importanza delle professionalità che si occupano di cultura in tutte le sue sfaccettature.

Queste attività rappresentano sicuramente un valore aggiunto per i ragazzi e per la comunità, dando il loro contributo alla socializzazione e all’arricchimento culturale di tutti. Questa settimana – conclude la Dirigente – sarà importante per ricordarci di preservare con affetto e coraggio i nostri valori come caposaldodel nostro futuro”.