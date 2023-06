SAN VITALIANO (NA). Ecco il Festival teatrale della Legalità per i 90 anni della nascita del teatro in città

Il Festival Teatrale per la Legalità, iniziativa promossa dal Comune di San Vitaliano e da ACLI Cicciano “Don Peppe Diana”, rappresentata dal dott. Michele De Riggi, in collaborazione con il GAD Radici e la Pro Loco di San Vitaliano, con il presidente Pasquale Manfredi e finanziata nell’ambito del Cartellone Metropolitano, nasce per celebrare i 90 anni di teatro a San Vitaliano. Giovedì 15 giugno, presso il Piazzale Auditorium Teatro San Vitaliano, in via Nicholas Green, 8, ci sarà la presentazione del Festival con la partecipazione di Don Aniello Manganiello, già parroco di Scampia e dell’Opera Don Guanella di Napoli, fondatore dell’associazione “Ultimi contro le mafie e per la legalità”. Nel corso della serata, Don Aniello Manganiello presenterà il suo libro, scritto in collaborazione con Mino Grassi, “Scrittura e legalità in cammino verso Santiago”: si tratta del risultato di un progetto no profit in cui due organismi (l’Associazione per la legalità “Ultimi” e “Scrivoanchio.it – concorso di scrittura creativa per ragazzi”), hanno scelto il Cammino di Santiago per sensibilizzare l’uso sociale della scrittura. Tale Cammino ha coinvolto due pellegrini (un sacerdote e un laico) e, attraverso social network e forum online, l’universo giovanile italiano. Durante il cammino, i due pellegrini hanno affrontato diverse tematiche sociali come la famiglia, la fede, la Chiesa, il potere, il matrimonio e tanto altro: le immagini, le discussioni, i report ed i dialoghi sono riproposti in questo libro non senza provocazioni, spunti ed attività formative per ragazzi ed educatori. Tra gli ospiti della serata, il sindaco di San Vitaliano dott.ssa Rosalia Anna Masi, il Comandante della Locale Stazione dei Carabinieri, il Maresciallo Vinicio Pesapane e gli uffici comunali. Il Festival teatrale prende il via domani, giovedì 15 giugno, e proseguirà fino a domenica con gli spettacoli “Festa di Piedigrotta” di Raffaele Viviani (venerdì 16 giugno ore 20:30); “Caino si è fatto prete” di Sasà Palumbo (sabato 17 giugno ore 20:30); “7 minuti” di Stefano Massini (domenica 18 giugno ore 20:30).