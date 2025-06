Salernitana colpita da intossicazione alimentare dopo il match con la Sampdoria: otto calciatori ricoverati

Momenti di paura per la Salernitana al rientro da Genova, dopo la gara di andata dei playout contro la Sampdoria (terminata 2-0 per i blucerchiati). Otto calciatori granata e diversi membri dello staff tecnico e sanitario sono stati ricoverati nella notte tra Salerno e Battipaglia a causa di una sospetta intossicazione alimentare.

Il malore sarebbe stato provocato da un pasto a base di riso contenuto nei cestini da viaggio post-partita. I primi sintomi si sono manifestati già all’aeroporto di Genova, poi durante il volo verso Salerno diversi tesserati hanno avuto forti conati di vomito. L’allarme è scattato appena atterrati, intorno alle 3 di notte, quando ambulanze e forze dell’ordine hanno raggiunto il charter sullo scalo di Salerno-Costa d’Amalfi.

Le condizioni dei ricoverati sono sotto osservazione. La squadra è ora divisa tra ospedali e riposo forzato, con l’allenamento previsto per oggi annullato. Sono in corso accertamenti per risalire alla provenienza del pasto sospetto, distribuito in un albergo di Genova. La Procura e l’Asl stanno valutando la situazione: se la Salernitana non dovesse essere in grado di scendere in campo per la gara di ritorno del 20 giugno, si ipotizza uno slittamento, ma solo su decisione del presidente della Lega B.