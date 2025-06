Giacomo Dell’Agnello è il primo colpo dell’Avellino Basket per la stagione 2025/2026

La S.S. Avellino Basket inaugura il mercato con un acquisto di grande sostanza e prospettiva: è ufficiale l’ingaggio di Giacomo Dell’Agnello, ala forte classe 1994, che ha firmato un contratto biennale con il club biancoverde.

Nato a Pesaro il 30 settembre 1994, Dell’Agnello è un’ala di 198 cm per 93 kg e arriva in Irpinia dopo tre stagioni di ottimo livello disputate con la UEB Cividale in Serie A2. Nell’ultima annata ha chiuso con una media di 11.9 punti a partita, tirando con il 55% da due e il 36% da tre. Prestazioni confermate anche nei play-off, dove ha viaggiato a 11.4 punti di media, con un eccellente 57% dalla lunga distanza. La sua miglior performance stagionale risale alla sesta giornata contro Cento, quando ha messo a referto 27 punti.

Giocatore moderno e completo, Dell’Agnello unisce tecnica e determinazione. È efficace sia nel gioco interno che nel tiro perimetrale, ed è apprezzato anche per la sua intensità difensiva e la sua versatilità. Nella sua carriera ha vestito diverse maglie in Serie B e A2, tra cui Livorno, Martina Franca, Cecina, Alba, Vigevano, Cesena, Bergamo e, appunto, Cividale.

Entusiasta il nuovo arrivato, che ha spiegato così la sua scelta:

«Ho scelto Avellino perché ho percepito subito la forte ambizione del club, che rispecchia le mie aspettative. Il feeling con coach Buscaglia è nato già dal primo incontro: ci siamo trovati in sintonia sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. Sono carico e non vedo l’ora di giocare in una piazza dove il basket ha sempre avuto un significato importante».

Soddisfatto anche coach Maurizio Buscaglia:

«Giacomo è un giocatore che seguivamo da tempo. È atipico nelle sue caratteristiche tecniche, ma perfettamente in linea con la nostra idea di squadra. Ha mostrato entusiasmo fin da subito e ha condiviso il nostro progetto. Lo accogliamo con grande fiducia».

Il benvenuto ufficiale è arrivato anche dal general manager Antonello Nevola:

«Dell’Agnello rispecchia il profilo tecnico e umano che cercavamo. Le sue ambizioni coincidono con le nostre e siamo felici di iniziare questo percorso insieme».

Con l’arrivo di Dell’Agnello, l’Avellino Basket mette il primo tassello per la costruzione di un roster competitivo in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di riportare entusiasmo e risultati in una piazza storica del basket italiano.