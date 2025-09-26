Roma, premiate le eccellenze italiane: riconoscimento al direttore Domenico Dragone

Un premio che non è solo una targa, ma un segno concreto di impegno civile e professionale. Alla Scuola di formazione della Polizia Penitenziaria “G. Falcone” di Roma si è svolta la cerimonia organizzata da Assotutela per celebrare le eccellenze italiane, un appuntamento che ha reso omaggio anche alla memoria di magistrati come Livatino, Falcone e Borsellino, simboli di giustizia e legalità.

Per la provincia di Avellino, a rappresentare il legame con le istituzioni è stata la dott.ssa Antonella Picariello, referente con gli enti locali.

Tra i protagonisti della giornata, spicca il nome del direttore Domenico Dragone, insignito per la sua attività al servizio della sanità pubblica. Dragone guida il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze dell’Asl di Avellino, dirige l’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, coordina il programma nazionale “Equità nella salute” e promuove la psicologia di base, oltre a supervisionare l’Osservatorio aziendale di Sanità Penitenziaria.

Al di là degli incarichi, ciò che rende speciale questo riconoscimento è lo stile con cui Dragone ha sempre svolto il suo lavoro: con umiltà, passione e attenzione alla centralità della persona. Non solo medico e dirigente, ma un professionista capace di coniugare rigore scientifico e umanità, mettendo al centro chi soffre e chi ha più bisogno.

Nel ricevere il premio, il direttore ha voluto dedicarlo ai bambini in carcere, ai più piccoli che affrontano realtà difficili, alla moglie e alla sua famiglia, nonché ai collaboratori, definiti “le mie vere eccellenze, perché da soli non si va da nessuna parte”.

Un messaggio che è anche un invito alla riflessione e alla responsabilità: la sanità e il sociale devono partire dal cuore, prima ancora che dalle strutture e dalle procedure.

A nome della comunità irpina e di chi lavora al suo fianco ogni giorno, felicitazioni al direttore Domenico Dragone per questo traguardo che non rappresenta un punto d’arrivo, ma una nuova tappa di un percorso di servizio e dedizione.