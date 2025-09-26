Mugnano del Cardinale, il Comitato Battenti premia i fratelli Muvian: “Sostegno prezioso per la Festa di Santa Filomena”

Un riconoscimento speciale, dal forte valore simbolico e comunitario. Il Comitato Battenti della Festa di Santa Filomena ha premiato i fratelli Vincenzo e Antonio, titolari della Muvian Boutique di Mugnano del Cardinale, consegnando loro una statua di Santa Filomena. Un dono che vuole esprimere pubblicamente stima e gratitudine per il supporto offerto negli anni alla festa patronale e alle attività del Comitato.

Il significato del riconoscimento

La statua non è solo un omaggio alla devozione: rappresenta il legame profondo e duraturo tra la famiglia Muvian, la Festa e l’intera comunità. Il Comitato ha sottolineato come la presenza dei due imprenditori sia stata costante e concreta, sia nei momenti organizzativi sia nel sostegno alle iniziative religiose e culturali che, attorno alla ricorrenza di Santa Filomena, coinvolgono fedeli, volontari e visitatori.

Muvian Boutique, eccellenza e responsabilità sociale

La Muvian Boutique è riconosciuta in paese come punto di riferimento per abbigliamento e stile, ma il merito dei fratelli Vincenzo e Antonio non si ferma all’attività commerciale. La loro collaborazione fattiva con il Comitato e con le realtà del territorio è diventata esempio di come l’imprenditoria locale possa tradursi in solidarietà, cultura e tutela delle tradizioni. Un modello virtuoso di responsabilità sociale che rafforza la coesione del tessuto cittadino.

Il ringraziamento del Comitato

Nel corso della consegna, i Battenti hanno evidenziato l’importanza di chi, come i fratelli Muvian, mette a disposizione tempo, energie e risorse per la buona riuscita della Festa. Il gesto vuole essere insieme riconoscimento e sprone: un grazie sincero per quanto fatto e un invito a proseguire, tutti insieme, sulla strada della collaborazione.

Una festa che unisce fede e comunità

La Festa di Santa Filomena è il cuore identitario di Mugnano del Cardinale: un evento che intreccia devozione, partecipazione popolare e valorizzazione del patrimonio locale. In questo quadro, il contributo di cittadini e attività economiche diventa decisivo per garantire qualità organizzativa, accoglienza e continuità nel tempo.

Ai fratelli Vincenzo e Antonio Muvian va dunque il plauso della comunità per un sostegno che va oltre la beneficenza: è partecipazione attiva alla vita del paese e alla custodia delle sue radici.