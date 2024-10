Roccarainola: Il Cavaliere Michele Cutro premia L’Arco dei Desideri come Eccellenza Imprenditoriale 2024/2025

Il ristorante pizzeria L’Arco dei Desideri, situato a Roccarainola e guidato dallo chef Raffaele Cece, è stato recentemente insignito del prestigioso titolo di Eccellenza Imprenditoriale 2024/2025. A conferire il riconoscimento è stato il Cavaliere Michele Cutro, figura di spicco nel mondo imprenditoriale, in un evento che ha celebrato il costante impegno e la dedizione di Cece e il suo ristorante come eccellenza nel panorama gastronomico italiano.

Fondato nel 2001, L’Arco dei Desideri nasce dalla passione e dall’intraprendenza di Raffaele Cece e di sua moglie, che hanno trasformato il loro sogno in una realtà di successo. Dopo essersi diplomato all’Istituto Alberghiero di Ottaviano nel 1988 e aver maturato esperienze lavorative in rinomati ristoranti italiani, Cece ha deciso di creare un luogo in cui tradizione e qualità si incontrano per offrire un’esperienza culinaria unica.

Il ristorante si distingue per i piatti tipici della cucina napoletana, con un focus sulla freschezza delle materie prime e la semplicità nelle preparazioni. Le specialità di pesce e carne sono preparate utilizzando prodotti locali, mantenendo viva l’autenticità dei sapori della tradizione. Negli anni, L’Arco dei Desideri è diventato un punto di riferimento non solo per la comunità locale, ma anche per clienti provenienti da tutta la regione.

Con circa 150 posti a sedere, il ristorante è oggi una realtà consolidata, gestita con il supporto del genero di Cece. Il premio ricevuto rappresenta non solo il riconoscimento del lavoro svolto, ma anche uno stimolo a continuare a innovare e crescere.

Il Cavaliere Michele Cutro, nel consegnare il premio, ha sottolineato l’importanza di celebrare realtà imprenditoriali come L’Arco dei Desideri, che attraverso passione e sacrificio contribuiscono a mantenere viva la tradizione culinaria italiana.

Il ristorante si prepara ora a proiettarsi verso nuovi successi, con l’obiettivo di confermare il suo ruolo di eccellenza anche per gli anni futuri, continuando a offrire qualità, autenticità e innovazione nel settore della ristorazione.

Critico gastronomico italiano con laurea in enogastronomia e specializzazione in conoscenza internazionale e valorizzazione degli alimenti e dei luoghi, Michele Cutro per le sue qualificazioni e per l’esperienza acquisita sul campo in materia di cultura gastronomica, é uno dei maggiori e noti critici italiani del settore. Giornalista, scrittore, speaker radiofonico e critico musicale al Festival di San Remo. Cerimoniere dell’Ordine cavallereschi d’Italia, conosciuto dal grande pubblico televisivo e dalle celebrità come “il Cavaliere dei Vip” potendo «sfoggiare» l’encomio di Cavaliere della Repubblica Italiana,​

titolo che ha ricevuto quando lavorava nelle Forze Armate, organizzando il picchetto a cavallo al Quirinale. Michele Cutro viene definito un critico di quelli severi e in oltre dieci anni di recensioni, stima di aver mangiato in quasi seimila ristoranti, divenendo nel settore una vera autorità.

Per la sua attività ha ricevuto numerose attestazioni ed é stato premiato da enti comunali in Italia e in Europa. Autorevole esponente della C.M.C. Cooking Show, é un personaggio ben noto nel mondo della televisione e dello spettacolo.