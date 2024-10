Roccarainola: Iniziati i lavori per la Casa della Comunità e la Centrale Operativa Territoriale nell’ex scuola del Rione Fellino

Con grande entusiasmo, l’amministrazione comunale di Roccarainola annuncia l’inizio dei lavori per la realizzazione della Casa della Comunità, Centrale Operativa Territoriale e Ospedale di Comunità presso l’ex scuola del Rione Fellino, concessa all’ASL Na 3 Sud. Un progetto di fondamentale importanza per migliorare l’accesso ai servizi sanitari pubblici per i cittadini rocchesi e dei comuni limitrofi.

I lavori sono partiti con la costruzione della Centrale Operativa Territoriale, che sarà attivata nei prossimi giorni, segnando un primo importante passo nella realizzazione di un polo sanitario strategico per il territorio. La ristrutturazione proseguirà nei locali adiacenti, con l’obiettivo di completare l’intero progetto entro il 30 giugno 2026.

Questo progetto rappresenta un altro traguardo significativo per l’amministrazione guidata dal sindaco Russo, che continua a lavorare per garantire servizi pubblici di qualità e accessibili a tutti. La Casa della Comunità offrirà una gamma di servizi sanitari di prossimità, rispondendo alle crescenti esigenze della popolazione locale in termini di assistenza e cure mediche.