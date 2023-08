La strada verso il West (ri)porta a Pietrastornina. Ritorna Spaghetti Western Pietrastornina, confermata la II^ edizione per i prossimi 8, 9 e 10 settembre 2023.

“Dopo il grande successo dello scorso anno non potevamo non restituire la fiducia che in primis nel nostro paese, attraverso autorità, privati e singoli cittadini, ma anche fuori da esso ci hanno accordato lo scorso anno” afferma soddisfatto il presidente Fulvio Urciuolo. “Si ripartirà da una base solida ma non mancheranno novità che, ne sono certo, colpiranno i visitatori”.

Un festival di tre giorni per tutte l’età con vere ambientazioni western, cibo e vestiti dell’epoca, buona musica e tante sorprese.

“Il tema principale sarà sicuramente la corsa all’oro ma soprattutto la continuità con lo scorso anno. Tra una decina di giorni sarà pronto il nostro cortometraggio di presentazione (e il programma definitivo) e, credetemi, ambientazioni, riprese e personaggi vi lasceranno a bocca aperta. Ma sarà solo un antipasto.”

Confermata la squadra dello scorso anno, dalla direzione artistica di Antonio D’Urso e Silvestro Spagnuolo al capo mastro Carmine Barbato.

Spaghetti Western Pietrastornina – La corsa all’oro, la storia continua! La strada verso il West è vicino casa. PIETRASTORNINA (AV), corso Partenio 8, 9 e 10 SETTEMBRE 2023