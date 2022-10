“Risparmio energetico, colori e decori incontrano la realtà virtuale” l’evento formativo per architetti e professionisti del settore programmato per il 19 Ottobre

Si terrà Mercoledi 19 Ottobre, presso lo showroom IC Design in via G.Cascino 11, ad Avellino, l’evento formativo, nato dalla partnership tra la stessa IC Design, Damast e Ceramiche Vietresi Giovanni De Maio.

L’evento avrà come focus principale il risparmio energetico e l’utilizzo delle nuove tecnologie a disposizione per ottenere risultati sempre migliori nell’ottica della realizzazione di ambienti sempre più eco friendly.

A partire dalla ore 16.00 i partecipanti potranno ascoltare gli interventi di Giuseppe Reale, Sales&Marketing Manager di Damast che parlerà appunto dei complementi da bagno e le relative tecnologie a loro applicate come risparmio idrico, iniezione aria e riduttori di flusso, mentre Daniela Barbara, responsabile commerciale di Ceramiche Giovanni De Maio approfondirà tematiche di carattere tecnico inerenti la ceramica vietrese, mettendone in evidenza le sue caratteristiche, per arrivare alle numerose soluzioni d’uso

Durante la serata, lo staff di IC Design proporrà invece, grazie all’utilizzo dei visori di realtà virtuale Meta Quest 2, il VR Experience, un tour in realtà virtuale dove poter approfondire le tematiche discusse durante l’evento ed osservare degli ambienti bagno realizzati, appunto, con l’utilizzo dei prodotti Damast e Giovanni De Maio.

Presenti all’evento, per i saluti istituzionali, il sindaco di Avellino Gianluca Festa ed il presidente dell’ordine degli architetti della provincia di avellino, Erminio Petecca

Agli architetti che parteciperanno verranno riconosciuti dei crediti formativi dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino, l’evento sarà a numero chiuso e per la partecipazione è necessaria la registrazione tramite il portale dell’ordine degli architetti.