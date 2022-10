Forino( Av): “Nessuna Assistenza ancora garantita agli Alunni con Gravi disabilità nelle Scuole di Forino. ” Parte l’ Interrogazione Comunale da parte del dott. Gregorio Iannaccone del Gruppo di Minoranza ” Prospettive”

Nelle Scuole di Forino ” nessuna assistenza è ancora garantita agli alunni con Gravi Disabilità”. È questa la forte motivazione che ha spinto con urgenza il Dottor Gregorio Iannaccone Capogruppo minoranza al Comune di Forino, a presentare una interrogazione comunale rivolta al Sindaco di Forino Dott. Antonio Olivieri: “Come ha più volte ribadito il Ministero dell’istruzione, l’assistenza agli alunni con disabilità è fondamentale per realizzare il processo di integrazione scolastica. L’efficace, concreta attuazione é imprescindibile per assicurare il diritto allo studio che la Costituzione della nostra Repubblica garantisce.

L’assistenza di base, garantita dalla scuola, non è mai disgiunta dalla mission educativa e didattica per assicurare le migliori condizioni di vita dei ragazzi.

Gli insegnanti di sostegno e i collaboratori scolastici sostengono in particolar modo all’interno delle scuole il processo di integrazione scolastica degli alunni disabili.

Tocca agli Enti Locali, come da normativa vigente, fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali.

Come è ben noto nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I Grado del Comune di Forino numerosi sono gli alunni disabili ed alcuni sono affetti da particolari patologie, che necessitano la presenza di personale qualificato, al momento assente e sostituito in qualche modo dal generoso sacrificio dei familiari che di fatto suppliscono le carenze del Comune di Forino, sacrificando la loro vita personale e talvolta anche lavorativa.

Il Ministero dell’Interno, a seguito del riparto del Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità (decreto 22 luglio 2022), ha assegnato al Comune di Forino la somma di € 4.404,06 e il Consiglio Comunale nella seduta del 5 settembre 2022 ha provveduto ad iscrivere tale somma in bilancio in entrata ed in uscita.

Ad oggi nessuna assistenza è ancora garantita agli alunni con disabilità gravi che frequentano le scuole di Forino, iniziate già da oltre un mese, nonostante la legge ponga a carico del Comune tale onere e abbia anche assegnato specifici fondi per assicurare il pieno diritto allo studio anche ai ragazzi in grave difficoltà.

Lo scrivente Capogruppo della lista PROSPETTIVE FORINO interroga il Sindaco per conoscere i motivi di tale ingiustificabile ritardo e chiede che venga comunicata la data di attivazione del servizio, assolutamente indispensabile per assicurare un sereno anno scolastico ai ragazzi ed evitare che i genitori svolgano un improprio servizio sostitutivo che è a carico del Comune.

Lo scrivente chiede un rapido riscontro e, soprattutto, che l’assistenza ai ragazzi con gravi disabilità venga sollecitamente garantito, come da esplicita garanzia costituzionale.

Forino, 11 ottobre 2022

Gregorio Iannaccone”