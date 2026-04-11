Regione Campania, nuove regole per il patrocinio morale: approvato il disciplinare

La Giunta regionale della Campania ha approvato il nuovo disciplinare per la concessione del patrocinio morale e per l’adesione ai Comitati d’Onore, introducendo criteri chiari e procedure definite per il riconoscimento istituzionale a eventi e iniziative sul territorio.

Il provvedimento, adottato con delibera n. 120 del 10 aprile 2026, punta a garantire maggiore trasparenza, imparzialità e coerenza nell’assegnazione del patrocinio, uno strumento spesso richiesto da associazioni, enti e organizzatori per valorizzare attività di interesse pubblico.

Il disciplinare stabilisce in modo preciso le modalità di presentazione delle domande, l’iter istruttorio e le condizioni per l’utilizzo del logo istituzionale della Regione Campania. Allo stesso tempo, definisce anche i criteri per l’eventuale adesione del Presidente ai Comitati d’Onore.

L’obiettivo principale è sostenere iniziative di particolare rilievo culturale, sociale, scientifico, ambientale, artistico, sportivo e umanitario, capaci di contribuire alla promozione e alla valorizzazione dell’immagine della Campania.

Tra i punti centrali del provvedimento, viene chiarito che il patrocinio ha esclusivamente valore morale: non comporta alcun impegno economico da parte della Regione né l’erogazione di contributi finanziari.

Il disciplinare individua inoltre con chiarezza i casi di esclusione. Non potranno beneficiare del patrocinio le iniziative a scopo di lucro, le attività riconducibili a partiti politici, le campagne promozionali di beni e servizi e i soggetti già appartenenti alla struttura amministrativa regionale.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, il patrocinio è destinato principalmente a eventi che si svolgono sul territorio campano, con eventuali eccezioni per iniziative esterne di particolare rilevanza per la Regione.

La valutazione finale per la concessione del patrocinio spetta al Presidente della Regione, al termine dell’istruttoria svolta dagli uffici competenti.

Con questo provvedimento, la Regione Campania mira a rendere più ordinato e trasparente un ambito particolarmente sensibile, rafforzando il valore istituzionale del patrocinio e garantendo criteri uniformi per tutte le richieste.