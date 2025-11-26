REGIONE CAMPANIA, NASCE LA GIUNTA FICO: IL PD PREPARA LA SQUADRA. IN CORSA CASILLO, BONAVITACOLA E PETRACCA

Con l’elezione di Roberto Fico alla guida della Regione Campania, nel Partito Democratico è già iniziato il lavoro per definire il nuovo assetto della Giunta. La componente napoletana del Pd, risultata decisiva nella vittoria dell’ex presidente della Camera, è destinata a diventare il perno politico della futura amministrazione. Ed è proprio tra Napoli, Salerno e Roma che stanno circolando i primi nomi in quota dem.

Casillo verso il ruolo di Vicepresidente

Il nome più pesante è quello di Mario Casillo. Nonostante non sia candidato, la sua centralità negli equilibri del Pd campano lo proietta direttamente verso un incarico di vertice. Per lui si ipotizza il ruolo di Vicepresidente della Giunta Regionale, con la possibilità di gestire una delega strategica come quella ai Trasporti, settore chiave in una Campania che dovrà affrontare il riordino delle reti su rotaia e gomma.

Petracca in pole per Agricoltura o Aree Interne

Dalle province arriva invece il nome di Maurizio Petracca, dominatore delle preferenze in Irpinia, dove ha raccolto oltre 24 mila voti, risultando il più eletto del Partito Democratico. Per lui si aprono scenari legati alle deleghe all’Agricoltura o alle Aree Interne, due settori nei quali Petracca ha già maturato un peso politico considerevole durante le precedenti consiliature.

Il rebus Bonavitacola

Tra i nomi che ricorrono con insistenza c’è anche quello di Fulvio Bonavitacola, vicepresidente uscente e figura di riferimento dell’amministrazione De Luca. La sua presenza nella squadra di Fico è considerata possibile, ma non scontata. Se dovesse essere confermato, il suo ruolo risulterebbe centrale per garantire continuità amministrativa nella fase di transizione.

Possibile presidente del Consiglio Regionale dalla città di Napoli

Oltre alla Giunta, il Pd sta ragionando anche sulla guida del Consiglio Regionale. Dalla componente napoletana emerge il nome di Goffredo Manfredi, fratello del sindaco di Napoli Gaetano. Una scelta che rafforzerebbe ulteriormente l’asse tra Palazzo San Giacomo e la futura amministrazione regionale.

Una squadra a trazione democratica

Le prime indiscrezioni confermano dunque che il Partito Democratico sarà il vero baricentro politico della Giunta Fico. Il nuovo presidente, forte del risultato elettorale ottenuto, dovrà ora bilanciare i vari pesi interni, garantendo rappresentanza alle aree territoriali e alle sensibilità che hanno contribuito alla vittoria.

Le prossime ore saranno decisive per definire assetti, deleghe e conferme. Ma una cosa appare già chiara: la Campania che nascerà con Fico avrà il Pd come primo attore della scena politica regionale.