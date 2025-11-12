Regionali in Campania, la Commissione Antimafia individua quattro candidati “impresentabili”

Sono quattro i candidati alle elezioni regionali in Campania risultati “impresentabili” a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione parlamentare Antimafia, presieduta da Chiara Colosimo.

L’esito del controllo, condotto come da prassi in vista della consultazione elettorale del 23 e 24 novembre, è stato illustrato nel corso dell’ultima seduta della Commissione, che ha riscontrato violazioni del codice di autoregolamentazione per quattro aspiranti consiglieri regionali.

Secondo quanto comunicato ufficialmente, i nomi segnalati sono:

• Davide Cesarini, candidato nella lista Democrazia Cristiana con Rotondi – Centro per la Libertà;

• Luigi Pergamo, in corsa per la lista Pensionati Consumatori – Cirielli Presidente;

• Maria Grazia Di Scala, candidata con Casa Riformista per la Campania;

• Pierpaolo Capri, in lista per Unione di Centro.

Le verifiche, ha spiegato la presidente Colosimo, rientrano nei tradizionali controlli di trasparenza che la Commissione Antimafia effettua su tutte le competizioni elettorali di rilievo regionale e nazionale.

Il termine “impresentabili” fa riferimento, come precisato dalla stessa Commissione, a situazioni di incompatibilità morale o giudiziaria con i principi del codice di autoregolamentazione sottoscritto dai partiti, e non comporta automaticamente l’esclusione dalle liste elettorali.

La comunicazione ufficiale arriva a pochi giorni dall’apertura della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale, in un clima già teso sul fronte politico e mediatico.