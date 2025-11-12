Avellino c’è per un tempo: Pesaro allunga solo nella seconda metà

La Vuelle allunga nel secondo tempo e conferma il primato. Decisivi fisicità, difesa e il 13/31 da tre. Avellino cede alla distanza: domenica sfida alla Gemini Mestre.

La sfida del turno infrasettimanale non sorride all’Unicusano Avellino, che cade a Pesaro sotto i colpi della Victoria Libertas, capace di imporsi 93-72 e di confermare la propria leadership in campionato. Un match indirizzato dalla maggiore fisicità dei biancorossi, che hanno saputo imbrigliare l’attacco irpino per larghi tratti, costringendo gli uomini chiave a percentuali basse e possessi poco fluidi.

La svolta arriva tra la fine del secondo periodo e l’inizio del terzo, quando la Vuelle alza i giri in difesa e trova precisione dall’arco, passando dal 3/15 dei primi 20 minuti a un convincente 13/31 finale. Per Avellino una serata complicata, chiusa con poche risposte offensive e difficoltà a contenere l’aggressività marchigiana.

Primo quarto

Avellino parte timida: Pesaro spinge subito sul 9-2 costringendo coach Buscaglia al time-out. I biancoverdi reagiscono con un parziale di 8-0 e ribaltano (9-10), trovando finalmente ritmo con Grande. Nel finale, però, è la squadra di casa a riprendere inerzia e chiudere avanti 20-15.

Secondo quarto

L’Unicusano parte forte e torna avanti 22-23, ma ogni errore viene punito dalla difesa pesarese, sempre pronta ad alzare la pressione. L’ingresso di Pini dà vivacità agli irpini, ma la Vuelle trova nuovi punti con Bucarelli e Miniotas, scappando sul +10 grazie alla tripla di Bertini (42-32). Si va al riposo sul 46-35.

Terzo quarto

Avellino prova a restare in scia, ma Pesaro riparte con Maretto da tre e Miniotas sotto canestro (51-41). La zona 2-3 ordinata da Buscaglia produce un break di 7-0 (53-48), ma la risposta biancorossa è immediata: controparziale di 12-1 e nuovo allungo fino al 65-49. Terzo quarto che si chiude 69-54.

Ultimo periodo

La Vuelle riparte forte e tocca rapidamente il +20. Per l’Unicusano diventa impossibile trovare continuità offensiva contro il muro marchigiano, che dilaga sul 79-56 e indirizza definitivamente la gara. Jurkatamm prova a dare energia, ma il match scivola via fino al 93-72 conclusivo.

Tabellino

Pesaro: Bertini 21, Bucarelli 15, Maretto 14, Tambone 10, De Laurentiis 9, Felder 8, Trucchetti 7, Miniotas 6, Virginio 3.

Avellino: Grande 18, Jurkatamm 12, Mussini 12, Dell’Agnello 7, Costi 6, Cicchetti 6, Lewis 5, Pini 4, Zerini 2.

Un brutto stop per l’Unicusano, che dovrà ora voltare pagina in fretta: domenica al Del Mauro arriva la Gemini Mestre, occasione per rimettersi subito in corsa.