Irpinia, giovedì 13 novembre 2025: giornata stabile e soleggiata, ma attenzione alla qualità dell’aria nelle valli

IRPINIA – Sarà una giornata di piena stabilità atmosferica quella di oggi, giovedì 13 novembre 2025, con condizioni meteo improntate al sole e all’assenza di fenomeni su tutto il territorio provinciale. L’Irpinia sarà interessata da un campo di alta pressione che garantirà un cielo sereno dal mattino fino alle ore serali.

Qualità dell’aria sotto osservazione

Se il meteo sorride, diverso è il quadro per la qualità dell’aria: nelle aree vallive – in particolare nelle zone più chiuse e poco ventilate – sono attese cattive condizioni di dispersione degli inquinanti, soprattutto al mattino e dopo il tramonto. Le concentrazioni stagnanti potrebbero creare disagi a soggetti sensibili.

Possibili foschie e visibilità ridotta

Tra notte e primo mattino, non si escludono locali riduzioni della visibilità per foschie o lievi banchi di nebbia, fenomeni tipici della stagione e favoriti da venti debolissimi.

Temperature

Valori stazionari, senza oscillazioni significative rispetto ai giorni precedenti.

Clima fresco nelle prime ore, più mite nelle ore centrali grazie al soleggiamento pieno.

Venti

Venti deboli o quasi assenti, prevalentemente dai quadranti occidentali. Assenza di raffiche o variazioni degne di nota.