Redditi dei politici 2025: dai leader di governo ai segretari di partito, ecco chi guadagna di più

È tempo di trasparenza per i rappresentanti delle istituzioni. Come ogni anno, sui siti di Camera e Senato vengono pubblicate le dichiarazioni dei redditi dei parlamentari che hanno già trasmesso i propri dati. I primi numeri mostrano un quadro variegato, con forti differenze tra ruoli, attività professionali e situazioni patrimoniali.

Tra i redditi più alti emersi finora spicca ancora una volta quello di Giulia Bongiorno, avvocata e presidente della Commissione Giustizia al Senato, che registra oltre 3 milioni di euro. A seguire c’è Giulio Tremonti, ex ministro dell’Economia, che supera i 2 milioni di euro dichiarati.

Più contenuti, invece, i redditi dei vertici politici oggi al governo e delle principali segreterie di partito.

Meloni dichiara meno: reddito 2025 più che dimezzato

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni segna una riduzione significativa rispetto all’anno precedente: dai circa 460mila euro dichiarati nel 2024 ai 180.031 euro del 2025. Nella documentazione figura anche l’acquisto definitivo della prima casa e alcune detrazioni legate a ristrutturazioni, mutuo e contributi politici.

Diversi parlamentari hanno effettuato acquisti immobiliari nel corso dell’anno:

• Galeazzo Bignami (FdI), capogruppo alla Camera, dichiara circa 100mila euro dopo aver acquistato una casa a Bologna;

• Antonio De Poli (Udc) segnala una nuova abitazione a Padova e dichiara circa 146mila euro.

Capi partito: chi ha già depositato e chi no

Non sono ancora consultabili le dichiarazioni di Matteo Renzi, Giuseppe Conte e Matteo Salvini, così come quella del candidato governatore veneto Alberto Stefani (Lega).

Già disponibili invece:

• Antonio Tajani (FI): circa 187mila euro

• Maurizio Lupi (Noi Moderati): circa 250mila euro

• Carlo Calenda (Azione): circa 122mila euro

• Angelo Bonelli (Verdi): circa 100mila euro

• Elly Schlein (PD): 98.471 euro

• Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana): poco sotto i 99mila euro

Ministri e membri di governo

Tra i ministri con carica parlamentare:

• Carlo Nordio: quasi 260mila euro

• Adolfo Urso: circa 126mila euro

• Luca Ciriani: circa 100mila euro

• Giancarlo Giorgetti: circa 99mila euro

Tra i ministri non parlamentari:

• Alessandra Locatelli: circa 100mila euro

• Matteo Piantedosi: circa 96mila euro

• Orazio Schillaci: circa 102mila euro

In piena campagna elettorale regionale, il vice ministro Edmondo Cirielli ha già depositato la propria dichiarazione, che si attesta intorno ai 160mila euro.

Il quadro, che si aggiornerà nei prossimi giorni a mano a mano che arriveranno nuove pubblicazioni, offre uno spaccato significativo sulle differenze di reddito nel panorama politico nazionale, tra chi continua a svolgere attività professionale di alto profilo e chi vive quasi esclusivamente dell’indennità parlamentare.

Nei prossimi giorni si attendono nuovi aggiornamenti, soprattutto dai leader che non hanno ancora reso pubblici i dati.