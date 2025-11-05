Mercogliano, scontro tra auto vicino al Movieplex: traffico rallentato, accertamenti in corso

Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi lungo la strada che collega il casello autostradale di Avellino Ovest a Mercogliano, dove si è verificato un incidente tra due auto nei pressi del Movieplex.

La dinamica del sinistro è ancora in fase di ricostruzione: i veicoli si sarebbero urtati lungo il tratto in direzione del centro cittadino. Al momento non si conosce l’eventuale presenza di feriti, ma sul posto sono arrivati rapidamente i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale per la messa in sicurezza dell’area e la gestione della viabilità.

L’impatto ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione, con code e traffico che procede a rilento. Gli operatori stanno lavorando per ripristinare la piena percorribilità della strada il prima possibile.