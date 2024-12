“Realtà Irreale”: la mostra di Lucio Finale al Museo Irpino 4 gennaio – 1 febbraio 2025, Complesso Monumentale Carcere Borbonico, Avellino

Sabato 4 gennaio 2025, alle ore 17:30, il Museo Irpino apre le porte a Realtà Irreale, la mostra personale dell’artista Lucio Finale. L’esposizione sarà ospitata nella prestigiosa sede del Complesso Monumentale del Carcere Borbonico di Avellino e rappresenta un viaggio nell’arte astratta attraverso l’interpretazione unica e innovativa di Finale.

Lucio Finale: l’artista e il suo percorso

Lucio Finale, nato a Napoli nel 1970, coltiva sin da giovane una passione innata per l’arte. Autodidatta e dotato di una naturale inclinazione creativa, inizia il suo percorso dedicandosi all’arte presepiale. Nel 2002, un trasferimento per motivi lavorativi lo porta in Irpinia, dove risiede stabilmente.

Lontano da accademie e tecniche formali, Finale sperimenta con materiali come legno e creta, modellandoli con una spontaneità che contraddistingue il suo stile. Negli ultimi anni, il suo interesse si è rivolto alla pittura astratta, un nuovo linguaggio che l’artista definisce un “gioco con i colori”, capace di esprimere emozioni e suggestioni senza vincoli rappresentativi.

L’essenza di “Realtà Irreale”

La mostra Realtà Irreale è una raccolta di opere che esplorano il mondo astratto attraverso colori, forme e linee. Finale non mira a riprodurre la realtà così com’è, ma a reinterpretarla, concentrandosi su dettagli o aspetti essenziali che diventano il fulcro della sua arte.

Le sue opere astratte non offrono una narrazione lineare, ma si pongono come un invito all’osservatore a creare un dialogo personale con l’immagine. Ogni spettatore è chiamato a interpretare ciò che vede, contribuendo a completare l’opera attraverso il filtro delle proprie esperienze e sensibilità.

L’arte di Finale diventa così un mezzo di introspezione, un ponte tra il mondo reale e quello immaginario, dove la creatività si manifesta nella sua forma più libera e spontanea.

Quando visitare la mostra

La mostra sarà visitabile fino al 1 febbraio 2025, con i seguenti orari:

Dal martedì al sabato : 9:00 – 13:00 e 16:00 – 19:00

: 9:00 – 13:00 e 16:00 – 19:00 Domenica e lunedì: chiuso

L’ingresso è gratuito, rendendo l’evento accessibile a tutti gli appassionati d’arte e ai curiosi che desiderano immergersi nell’universo astratto di Lucio Finale.

Un appuntamento imperdibile

Realtà Irreale non è solo una mostra, ma un’esperienza artistica che invita a riflettere e a scoprire nuovi modi di vedere il mondo. L’arte astratta di Lucio Finale rappresenta un’opportunità per riscoprire la bellezza della creatività pura, in uno spazio unico come il Museo Irpino.

Non perdete l’occasione di lasciarvi trasportare dall’immaginazione e di vivere un incontro ravvicinato con l’arte contemporanea.