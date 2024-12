MUGNANO DEL CARDINALE. Prima uscita ufficiale per l’Associazione Pro-Maio Santa Filomena: Cena Spettacolo e Tradizione

Stasera, l’Associazione Pro-Maio Santa Filomena farà la sua prima uscita pubblica ufficiale, segnando un importante momento per la comunità locale. Questa associazione, recentemente costituita, si propone di promuovere e valorizzare la tradizionale festa del Maio, un evento di profonda importanza culturale e storica per il territorio.

L’intento dell’associazione è quello di rendere questa festa ancora più speciale, coinvolgendo attivamente l’intera comunità, con particolare attenzione ai più piccoli. L’obiettivo è rafforzare il senso di appartenenza e trasmettere le tradizioni alle nuove generazioni.

L’appuntamento è fissato per questa sera, venerdì 27 dicembre, presso l’Heidi Park, situato sulla SS7bis a Monteforte Irpino (AV). L’evento avrà inizio alle ore 20:30 e sarà animato dalla presenza speciale di DJ Fox, che intratterrà gli ospiti con la sua musica.

Per chi fosse interessato a partecipare alla cena spettacolo, il costo del biglietto è di 30 euro. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare i seguenti numeri:

•Antonio: 3203506060

•Pio: 3501720048

•Andrea: 3881843651

Questa serata rappresenta un’occasione unica per celebrare insieme la tradizione e dare il via a un nuovo percorso per la festa del Maio.