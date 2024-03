Rappresentazione della Via Crucis a Mugnano del Cardinale: Un Momento di devozione e riflessione.

Domani pomeriggio, sabato 23 marzo 2024, a partire dalle ore 17:30, le strade di Mugnano del Cardinale si riempiranno di devozione e spiritualità con la Rappresentazione della Via Crucis. L’evento avrà inizio da via Montessori e si snoderà attraverso le vie del paese, per concludersi nella suggestiva cornice della piazza del Santuario di Santa Filomena.

Il percorso della Via Crucis toccherà punti significativi del centro abitato, passando per via Luigi Sturzo, via Nazionale e viale De Lucia. Sarà un’occasione unica per la comunità di Mugnano del Cardinale di rivivere e meditare sulle tappe della passione di Gesù Cristo.

La Rappresentazione della Via Crucis sarà coordinata dal parroco Don Giuseppe Autorino, che guiderà il corteo lungo il percorso, coinvolgendo decine e decine di attori che metteranno in scena gli episodi salienti della passione, morte e risurrezione di Nostro Signore.

Questo evento non è solo un momento di spettacolo, ma soprattutto un’opportunità per riflettere sulla fede e sulla spiritualità, immergendosi nelle profonde emozioni e nei significati simbolici della Via Crucis. Sarà un momento di preghiera collettiva, di silenziosa contemplazione e di comunione con la sofferenza e l’amore di Cristo.

La partecipazione alla Rappresentazione della Via Crucis è aperta a tutti i fedeli e alla cittadinanza di Mugnano del Cardinale. È un’occasione per vivere insieme un momento di profonda spiritualità, rinnovando la propria fede e il proprio impegno nel seguire gli insegnamenti di Cristo.

In un periodo in cui il mondo affronta molte sfide e difficoltà, la Via Crucis rappresenta un momento di speranza e di rinnovamento spirituale, invitando ciascuno a riflettere sul significato più profondo della Pasqua e sull’amore redentore di Cristo per l’umanità.