AVELLA. Convegno sull’Agricoltura nel Baianese: Analisi delle Criticità e delle Opportunità

Il prossimo sabato 4 maggio 2024, alle 10:30, presso la Sala Alvarez del suggestivo Palazzo Baronale di Avella, si terrà un importante convegno organizzato dall‘Associazione di agricoltori “Valle del Clanio”. L’evento, intitolato “Situazione attuale dell’agricoltura del Baianese: Criticità e opportunità”, si propone di analizzare da vicino il panorama agricolo della regione, mettendo in luce le sfide da affrontare e le potenziali strade da percorrere per un futuro sostenibile e prospero.

A relazionare sarà Biagio Arbucci, presidente dell’Associazione organizzatrice, figura di spicco nel settore agricolo locale con una vasta esperienza sul campo. Accanto a lui, interverranno autorevoli personalità del panorama istituzionale e ambientale, tra cui Francesco Iovino, presidente del Parco del Partenio, l’onorevole Vincenzo Alaia, consigliere regionale, e l’assessore regionale all’agricoltura Nicola Caputo. Ognuno di loro porterà il proprio contributo e le proprie prospettive sulla situazione attuale e sulle prospettive future dell’agricoltura nel Baianese.

Il convegno si preannuncia come un’importante occasione di confronto e di approfondimento, in cui verranno affrontati temi cruciali per il settore agricolo, dalla tutela dell’ambiente alla valorizzazione delle produzioni locali, dalla sostenibilità delle pratiche agricole alla promozione di politiche pubbliche a sostegno degli agricoltori.

A moderare gli interventi sarà l’esperto agronomo Sergio De Luca, il quale saprà guidare la discussione in modo equilibrato e costruttivo, garantendo spazio a tutte le voci e promuovendo un dibattito ricco e stimolante.

Il convegno si rivolge non solo agli addetti ai lavori, ma anche a tutti coloro che sono interessati al futuro dell’agricoltura nel territorio del Baianese. Si auspica una partecipazione attiva e un’ampia presenza di pubblico, al fine di rendere il confronto ancora più proficuo e significativo.

L’Associazione “Valle del Clanio” invita dunque tutti gli interessati a prendere parte a questo importante momento di riflessione e di dialogo, con l’obiettivo comune di promuovere lo sviluppo e il benessere delle comunità agricole del Baianese.