Calcio Serie C, 38a giornata. Steso il Crotone con un rigore di Patierno, l’Avellino è secondo.

Avellino-Crotone 1-0

Avellino (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Rigione, Cionek; Ricciardi, De Cristofaro, Armellino, D’Ausilio (26′ st Tito), Liotti (26′ st Russo); Gori (12′ st Sgarbi), Patierno (42′ st Dall’Oglio). A disposizione: Pane, Pizzella, Mulé, Frascatore, Llano, Pezzella, Palmiero, Rocca, Marconi, Tozaj. All. Pazienza.

Crotone (3-5-2): D’Alterio; Loiacono, Bove (31′ st Giron), Crialese; Rispoli, Zanellato (31′ st Felippe), Vinicius (1′ st Kostadinov), D’Errico, D’Ursi; Tumminello, Gomez (18′ st Comi). A disposizione: Dini, Valentini, Gigliotti, Martino, D’Aprile, Tribuzzi, D’Angelo, Cantisani. All. Zauli.

Arbitro: Vergaro di Bari.

Assistenti: Allocco di Bra e Nigri di Trieste.

Quarto Uomo: Velocci di Frosinone.

Note: ammoniti Bove e Comi; recupero p.t. 2′, s.t. 6′

Rete: 82′ rig. Patierno

di Lucio Ianniciello

L’Avellino centra l’obiettivo secondo posto. Un gol di Patierno su rigore stende il Crotone. Vittoria meritata, ora via ai play off.

Avellino con Rigione nel terzetto difensivo, a destra ritorna Ricciardi, mezzala D’Ausilio, Gori e Patierno in attacco. A specchio il Crotone. Dopo 4′ iniziativa Liotti-Patierno, la punta bitontina non è precisa nel suggerimento al centro dell’area avversaria. Nemmeno D’Ausilio trova la misura giusta al 10′ su una sua sgroppata. Al 19′ grande occasione per i lupi, strappo di Gori che suggerisce sulla corsa per D’Ausilio, tiro di quest’ultimo smanacciato da D’Alterio, nel prosieguo va a terra Patierno ma si continua. Un duro fallo di Bove su Ricciardi vale il giallo per il giocatore dei calabresi. Proprio Ricciardi al 33′ imbecca Patierno che di testa indirizza verso la porta, D’Alterio risponde presente. Il Crotone è rintanato in difesa. Dopo 2′ di recupero le squadre guadagnano gli spogliatoi.

Si riparte e l’Avellino è subito pericoloso con una girata in area pitagorica di Gori, murata. Poi ci prova Rigione da fuori area, conclusione fioca. Intanto entra Sgarbi, esce Gori. Solo tiri da lontano per il Crotone, Zanellato spara alto. Poco prima in campo per gli ospiti l’ex Comi, infortunio per Gomez. Al 65′ Sgarbi accende i motori, tiro rasoterra tra le braccia di D’Alterio. Pazienza butta nella mischia Tito e Russo, lasciano il campo D’Ausilio e Liotti. Il muro del Crotone ancora non cade, iniziativa di Sgarbi che penetra in area ma i compagni sono neutralizzati dalla difesa rossoblù. Insistono i lupi, Tito vede Russo che non riesce a spingere nella porta crotonese. All’83’ la svolta, Rispoli stende in area Sgarbi, è rigore. Sul dischetto ci va Patierno, spiazzato D’Alterio e Partenio Lombardi in visibilio. Ventesimo gol per il bomber dei lupi. Non succede più niente, lupi in festa.