Calcio. Il Nola chiude la regular season con una vittoria: pokerissimo al Pomigliano

Il Nola 1925 saluta la stagione regolare con un sonoro 5-1 al Pomigliano. Al “Vittorio Papa” di Cardito (“casa” temporanea del Nola) i Bianconeri chiudono la regular season con una vittoria con il Pomigliano in attesa della finale playoff col Pompei. Ai box De Angelis, De Rosa e Manzi, mister Zeman opta per un moderato turnover: spazio ad Angarelli tra i pali, in difesa di rivede Pissinis affiancato dal giovane De Luca al posto di Di Finizio, a centrocampo ritrovano spazio Caliendo e Guadagni con Longobardi nel reparto offensivo. La partita è vivace ma, dopo un gol annullato al ninja Esposito per fuorigioco, la prima vera occasione arriva solo al 23′: cross di Longobardi, nella folla svetta Pozzebon che di poco non centra la porta. Al 27′ occasionissima Nola: corner dalla destra, Dell’Orfanello salta più alto di tutti ma Viscardi è prodigioso e devia sulla traversa. Al 37′ Esposito ci prova con un tiro dalla lunga distanza ma la palla va un soffio alta oltre il sette. Il Nola però spinge e, infine, ha ragione al 43′: corner dalla destra di Biason e inzuccata vincente di Pissinis, 1-0 Nola e squadre a riposo. Nel secondo tempo il Nola comincia in quinta e trova due gol in 4 minuti: al 61′ Esposito batte Viscardi scappando sul filo del fuorigioco, al 64′ Pozzebon si unisce alla festa con una pregevole conclusione dalla distanza che non lascia scampo al portiere avversario. Al 70′ il ninja Esposito sigla la sua personale doppietta con una delle sue serpentine al limite dell’area e chiusa con un tiro preciso all’angolo. Nel secondo tempo, inoltre, c’è spazio per il ritorno in campo di Pantano dopo un lungo infortunio e per l’esordio del giovane portiere nolano Mugione. Nei minuti finali il match regala altri due gol: al minuto 84 Ciccarelli accorcia per il Pompei, 2′ più tardi Pozzebon su rigore chiude a 5 il conto dei gol per il Nola. Quinta vittoria consecutiva, 5 su 5 per mister Zeman, ora testa al Pompei e alla sfida che decreterà chi potrà continuare a sognare la Serie D. DICHIARAZIONI “Vittoria bella, sono contento per la prestazione – ha dichiarato mister Karel Zeman – Meno contento per alcuni momenti della gara. Dobbiamo migliorare nella costanza. I ragazzi però stanno bene e i risultati lo dimostrano. Veniamo da diverse goleade e non prendevamo gol dai primi 7 minuti con l’Acerrana. Ci giochiamo i playoff e fino a qualche mese fa qualcuno sembrava non crederci ma adesso ci arriviamo con un ottimo stato di forma”. “Felice per il mio gol – ha affermato Ugo Dell’Orfanello – Nonostante sia un terzino, sto segnando abbastanza ma sono felice soprattutto per la vittoria ottenuta assieme a tutti i miei compagni. Non è stato facile oggi, non lo è mai contro squadre che devono salvarsi e si chiudono così. E’ sempre emozionante giocare e vincere così, i nostri tifosi non ci fanno mai mancare il loro supporto”. “Contento per questo mio primo gol, lo aspettavo da tutta la stagione – ha affermato Aldo Pissinis – Vivere questa stagione qui, dove si vive di calcio, è stato bellissimo e ora abbiamo ancora una sfida importante. Siamo un grande gruppo, siamo rimasti compatti anche in momenti in cui potevamo un po’ sfaldarci”.

IL TABELLINO Reti: Pissinis 43′ (N), Esposito 61′-70′ (N), Pozzebon 64′-86′ rig. (N), Ciccarelli 84′ (P).

Nola 1925: Angarelli (83′ Mugione), De Luca, Pissinis (46′ Pantano), Esperimento, Dell’Orfanello, Caliendo (71′ De Filippis), Biason (71′ Musto), Guadagni, Longobardi (58′ Corbisiero), Pozzebon, Esposito. A disposizione: D’Ascia, Muccillo, Petrarca, Di Finizio. Allenatore: Karel Zeman.

Pomigliano: Viscardi (60′ Acanfora), Quinterno, Galano, Granata, Petrazzuolo, Liguori (52′ Ciriello), Szafran, Russo, Colurciello (58′ Siciliano), Affinito (66′ Di Maio), Fragiello (75′ Ciccarelli). A disposizione: Landolfo, Terracciano, D’Errico, Falanga. Allenatore: Guglielmo Tudisco.

Arbitro: Teta di Battipaglia (assistenti Maffia di Agropoli e Trebbi di Benevento).

Note: nessun ammonito.