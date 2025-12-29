Cirielli sulla nuova Regione Campania: “Ritardi sulla Giunta non sono un buon segnale”

NAPOLI – Prime valutazioni critiche da parte del centrodestra all’apertura della nuova legislatura regionale in Campania. A intervenire è Edmondo Cirielli, esponente di Fratelli d’Italia e già candidato del centrodestra alla presidenza della Regione contro Roberto Fico, che ha commentato l’assenza, al momento, della nuova Giunta regionale.

Raggiungendo l’aula consiliare per la prima seduta del Consiglio regionale, durante la quale è previsto il voto per l’elezione dell’Ufficio di Presidenza, Cirielli ha espresso perplessità sui tempi della formazione dell’esecutivo: “Non voglio drammatizzare, perché ci sono ancora margini temporali, ma il fatto che la Giunta non sia stata ancora annunciata non è un segnale incoraggiante”.

L’esponente del centrodestra ha poi rivolto lo sguardo alle prospettive politiche della nuova amministrazione regionale, auspicando un cambio di passo rispetto al recente passato: “Ci aspettiamo una vera discontinuità rispetto a dieci anni di sostanziale monocolore Pd”, ha dichiarato.

Cirielli ha infine ribadito la linea che il centrodestra intende seguire all’interno dell’assemblea regionale: un’opposizione ferma ma responsabile. “Faremo un’opposizione istituzionale, seria e attenta, nell’interesse dei cittadini campani”, ha concluso.

Le prime battute della nuova legislatura si aprono dunque in un clima di attesa e confronto, con l’attenzione ora puntata sulle prossime mosse del presidente eletto e sulla composizione della squadra di governo regionale.