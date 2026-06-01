Mugnano del Cardinale, variazioni al calendario della raccolta differenziata: stop alla carta il 2 giugno

L’Amministrazione comunale di Mugnano del Cardinale informa la cittadinanza che sono previste alcune variazioni al calendario della raccolta differenziata in occasione dell’avvio della stagione estiva.
Nello specifico, martedì 2 giugno 2026 la raccolta della frazione carta non sarà effettuata. Si invitano pertanto i cittadini a non esporre il materiale cartaceo nella giornata indicata, attenendosi alle disposizioni previste dal calendario di conferimento.
Novità anche per quanto riguarda la raccolta dell’organico: a partire da mercoledì 3 giugno 2026, con l’inizio del periodo estivo, riprenderà regolarmente la raccolta della frazione umido, che sarà effettuata ogni mercoledì secondo il calendario vigente.
L’Amministrazione rinnova l’invito alla massima collaborazione da parte di tutta la cittadinanza, sottolineando l’importanza del rispetto delle regole per il corretto conferimento dei rifiuti e per garantire l’efficienza del servizio.
Una raccolta differenziata puntuale e responsabile rappresenta infatti un gesto concreto di attenzione verso l’ambiente, il decoro urbano e la qualità della vita dell’intera comunità.