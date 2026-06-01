Manocalzati, alla Sala delle Arti il concerto “Classical jazz… da Morricone a Bolling”

Ad esibirsi il Duo composto dal flautista Paolo Zampini e dal pianista Primo Oliva che si è formato nel 2002, all’interno del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, dove entrambi erano Docenti del proprio strumento. Da allora il duo ha tenuto concerti in tutta Italia, riscuotendo unanimi e calorosi consensi di pubblico e di critica.

Diplomati sotto la guida di illustri Maestri, cresciuti musicalmente in ambiti Accademici, ma pronti a sperimentare ogni genere musicale (Pop, Blues, Musica Contemporanea), si distinguono nel proporre repertori poco “frequentati”.

Nel 2003 incidono dal vivo la “Suite for Flute and Jazz Piano Trio” di Claude Bolling; nel 2010 invece, Andrea Morricone – figlio del grande Ennio – dedica loro una serie di composizioni, che hanno presentato in anteprima assoluta a Montevarchi, per poi replicarle, come ospiti d’onore, al prestigioso Festival della Centrale di Montemartini a Roma, registrato dalla Rai.

Recentemente il loro CD, nel frattempo ristampato con alcuni brani aggiunti, è stato più volte presentato sia alla Radio Svizzera Italiana, sia a Radio Tre.

La loro attività musicale, anche fuori dal Duo, è di grande spessore artistico.

Primo Oliva, membro onorario della New York University, ha al suo attivo una prestigiosa attività di compositore e il debutto alla Carnegie Hall di New York.

Paolo Zampini vanta collaborazioni con compositori del calibro di Bacalov, Ortolani, Pregadio, Piccioni, Piovani, Piersanti. Dal 1985 è stato il flautista di Ennio Morricone. Dal 2015 al 2021 ha ricoperto la carica di Direttore del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze.

Da C’era una volta il west alla Fantasia da Nuovo Cinema Paradiso, C’era una volta in America, The Mission e Gabriel’s Oboe per passare a brani quali Espiègle, Amoureuse e Jazzy dalla “Seconda Jazz Suite” di C. Bolling.

Seguirà consueto momento conviviale The per te con gli Artisti.