MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI GRUPPO DIOCESANO DI NOLA . Abilità in festa a Pozzuoli 

Il gruppo nolano del MAC sta interagendo con la diocesi di Pozzuoli ( NA ), al fine di costituire un gruppo nel territorio flegreo. In questo regime di condivisione, l’ambito socio-sanitario puteolano coordinato da suor Eleonora Elefante ha organizzato la manifestazione ” Abilità in festa “, svoltasi il 30 maggio 2026. L’evento ha raccolto la adesione di molte associazioni che a vario titolo si occupano di disabilità nell’ambito del supporto, dell’assistenza quotidiana, dell’aiuto all’inclusione sociale e scolastica e per le attività di aggregazione. La nostra associazione è intervenuta con una delegazione composta dal presidente diocesano Vincenzo Serpico e dalla segreteria diocesana Maria Serpico e da due simpatizzanti. Nel corso della manifestazione i predetti hanno avuto momenti di compresenza con l’ufficio napoletano della Lega del Filo d’Oro con il quale hanno condiviso gli spazi esterni ( un infopoint ), valido per divulgare del materiale illustrativo della nostra A.P.S. .

Nei lavori è intervenuto con un saluto augurale S.E. il Vescovo Carlo Villano, seguito dall’operatore del Filo d’Oro Leopoldo Cozzolino che ha intrattenuto la platea spiegando ” la lingua italiana dei segni tattili ” per sordo-ciechi, che hanno dato il via ad alcune ” performance artistiche “di associazioni presenti, dal ballo al canto, dalla recitazione alla musica” . Fa piacere sottolineare che l’Auditorio della Casa del Villaggio di Pozzuoli era pieno di spettatori, e in sincerità e spontaneità hanno fragorosamente applaudito alle varie esercitazioni e nel congedo, è stato comunicato ai presenti che vi sarà una seconda edizione nel futuro sociale.

Salvatore Paesano