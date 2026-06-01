Da sabato 5 giugno sarà attivata la ZTL nel Centro storico di Avellino

Si comunica che, a partire da sabato 6 giugno 2026, verrà attivata la zona a traffico limitato (ZTL) nel Centro Storico di Avellino, con orario dalle ore 20:00 alle ore 01:00 del giorno successivo, in attuazione dell’Ordinanza Dirigenziale n. 456 dello scorso 1° agosto 2025.
Al fine di consentire la massima conoscenza agli utenti della strada per la rima settimana i varchi saranno idoneamente presegnalati con transennamento e vigilati da personale della Polizia Municipale.
Restano esclusi dal divieto i veicoli già debitamente autorizzati nonché i veicoli al servizio dei titolari di permesso disabili, previa comunicazione del numero di targa al Comando di Polizia Municipale se non già inserito.
Si raccomanda, pertanto, agli automobilisti la massima attenzione.