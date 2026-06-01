BAIANO (AV) – Non si ferma all’alt dei Carabinieri: inseguito e arrestato un 52enne irpino

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.

Nel pomeriggio di ieri, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano hanno arrestato un 52enne della provincia di Avellino, già noto alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato dopo che l’uomo, mentre percorreva ad alta velocità il centro abitato di Sirignano, non si è fermato all’alt imposto da una pattuglia dei Carabinieri, dandosi alla fuga con manovre estremamente pericolose lungo le strade comunali.

Durante l’inseguimento, il fuggitivo avrebbe tentato anche di speronare l’auto di servizio. Grazie al supporto di altre pattuglie intervenute sul posto, il veicolo è stato infine bloccato e il conducente arrestato.

Al termine delle formalità di rito, il 52enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.