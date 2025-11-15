Quadrelle, nuovo stop alla corrente: interruzione dell’energia elettrica venerdì 21 novembre

E-Distribuzione ha comunicato un nuovo intervento programmato sulla rete elettrica che interesserà il Comune di Quadrelle. L’interruzione dell’energia è prevista per venerdì 21 novembre 2025, nella fascia oraria 8:00 – 15:30, per consentire lavori sugli impianti.
Lo stop coinvolgerà diverse vie del territorio comunale, come riportato nell’avviso ufficiale affisso e diffuso dall’azienda. L’intervento riguarderà solo le utenze alimentate in bassa tensione.
Raccomandazioni ai cittadini
E-Distribuzione ricorda che, durante i lavori, la corrente potrebbe essere temporaneamente riattivata, invitando quindi a non considerare le linee come disattivate e a non utilizzare gli ascensori nelle ore interessate.
Informazioni utili
Per dettagli completi sulle vie coinvolte o aggiornamenti sull’intervento:
• consultare il sito e-distribuzione.it,
• inviare SMS al servizio 320.2041500,
• utilizzare l’app dedicata alla gestione delle interruzioni,
• oppure contattare il Numero Verde 803.500.
Il Comune invita alla massima diffusione dell’avviso, così da permettere ai cittadini di organizzarsi e ridurre eventuali disagi.
La comunicazione è stata diffusa anche attraverso i canali informativi municipali.