Mugnano del Cardinale dà l’ultimo saluto alla signora Antonia De Lucia

Mugnano del Cardinale (AV), 15 novembre 2025 – La comunità di Mugnano del Cardinale si stringe attorno alla famiglia De Lucia per la scomparsa della signora Antonia De Lucia, conosciuta da molti come Antonietta a Sguazzone, venuta a mancare all’età di 73 anni.

Il triste annuncio è stato condiviso dal marito Giuseppe Sorriento, dai figli Michele e Anna, dalla nuora Maria Teresa La Manna, dalla sorella Marzia, dal fratello Aniello, dai nipoti Grazia, Giuseppe e Antonia, dai cognati, dalle cognate e da tutti i parenti che in queste ore ne piangono la perdita.

Il manifesto funebre, affisso nelle vie del paese, riporta anche la formula “Si dispensa dai fiori” e specifica che l’avviso vale come ringraziamento per quanti prenderanno parte al lutto.

La salma giungerà domani, 16 novembre, alle ore 9:00 presso la Parrocchia Maria SS. del Carmine, dove alle 9:30 verrà celebrato il rito funebre. Al termine della celebrazione religiosa, la famiglia porgerà il saluto in chiesa a quanti vorranno unirsi nel momento di preghiera e di commiato.

La scomparsa della signora De Lucia rappresenta un momento di dolore per tutti coloro che l’hanno conosciuta, stimata e accompagnata nel corso della sua vita. L’intera comunità si unisce nel cordoglio, esprimendo vicinanza e conforto ai familiari.