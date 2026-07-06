Quadrelle, nuovo look per Piazza Vittoria: la fontana si veste di tricolore e illumina il ricordo dei Caduti

Piazza Vittoria a Quadrelle si presenta con una nuova immagine. La storica fontana si è rivestita dei colori del tricolore italiano, regalando luce e brillantezza a uno degli angoli più rappresentativi del paese, dove sorge anche la statua dedicata ai Caduti in guerra con la bandiera.

L’iniziativa nasce dall’input dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco dott. Carmine Isola, con l’obiettivo di valorizzare gli spazi pubblici, il decoro urbano e i luoghi simbolo della comunità quadrellese.

Un intervento reso possibile grazie alla tempestività e all’impegno di Antonio Bocciero, detto “Mazinga”, coadiuvato dall’amico tuttofare Pasquale Capriglione. Insieme si sono occupati della pulizia della fontana, del cambio dell’acqua e della sistemazione dell’area, contribuendo a restituire maggiore bellezza a un luogo caro ai cittadini.

L’installazione dei led tricolore rappresenta soltanto il primo passo di un progetto più ampio: a breve saranno aggiunte anche le figure del Santo Patrono San Giovanni Battista e di Sant’Antonio Abate, con al centro lo stemma del Comune di Quadrelle, per arricchire ulteriormente la piazza e rafforzare il legame con la storia e le tradizioni locali.

«Questo è solo l’inizio – dichiarano i portavoce della lista Quadrelle Futura – il nostro impegno sarà rivolto solo ed esclusivamente a Quadrelle e ai quadrellesi».

Un intervento semplice ma significativo, che unisce decoro urbano, tradizione, memoria e senso di appartenenza alla comunità.